Vanspor'un grubunda 2 takım ligden çekildi

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Vanspor'un grubunda 3 takım deprem felaketinden dolayı ligden çekildi. 6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde ciddi yıkımlara neden olan depremden etkilenen Adıyaman FK ve Diyarbekirspor ligden çekildi.

VAN'DA SPOR 20.02.2023, 10:13
Vanspor'un grubunda 2 takım ligden çekildi

6 Şubat sabahı Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve öğleden sonra saat 13.24'te 7.6 büyüklüğündeki iki büyük deprem 10 ilde ciddi yıkımlara neden oldu. Deprem sonrası yaraların sarılması için tüm Türkiye tek yürek olurken, deprem felaketinde büyük zararlar gören Adıyaman FK ve Diyarbekirspor ligden çekilme kararı aldı. Yaşadıkları deprem felaketinden sonra Türkiye Futbol Federasyonu'na çekilme başvurusunda bulunan Adıyaman FK ve Diyarbekirspor'un bu başvuruları kabul edildi.

6 Şubat Pazartesi günü yaşanan felaket nedeniyle depremden etkilenen ve olağanüstü hal ilan edilen Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Adana olmak üzere 10 ilde merkezi bulunan ve 2022-2023 sezonunda profesyonel liglerde çekilme talebinde bulunan kulüplerin başvuruları kabul edildi.

KAÇ TAKIM ÇEKİLDİ?

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig'de Hatayspor ile Gaziantep FK, Spor Toto 1. Lig'de Yeni Malatyaspor ve Adanaspor, TFF 2. Lig'den Adıyaman FK ve Diyarbekirspor, TFF 3. Lig ekipleri Kahramanmaraşspor, Niğde Anadolu FK ve Malatya Arguvan Spor'un ligden çekilme taleplerini kabul etti. Yönetim Kurulu, liglerden çekilen takımların kalan müsabakalarda hükmen yenik (3-0) sayılmasına ve rakip takımların (3-0) galip sayılmasına karar verdi.

Ligden çekilecek takımlar, 2023-2024 futbol sezonunda, 2022-2023 sezonunda bulundukları liglerde sportif faaliyetlerine devam edecek. Takımlara sezonun kalan kısmına ait TFF nezdinde doğan garanti alacakları ödenecek.

ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ

Vanspor'un grubunda mücadele eden ve ligde oynadığı 23 maçta 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 mağlubiyet alan Adıyaman Futbol Kulübü, bu periyotta topladığı 23 puanla grupta on beşinci sırada yer alıyor.

Ligde oynadığı 23 maçta fileleri 22 kez havalandıran Adıyaman temsilcisi, kalesinde ise 28 gol gördü. Ligde oynadığı 23 maçta, 1461 Trabzon FK'ya 1-0, Zonguldak Kömürspor'a 3-0, İskenderunspor'a 1-0, Karacabey Belediyespor'a 2-1, Kocaelispor'a 2-0, Serik Belediyespor'a 3-2, Bucaspor 1928'e 5-1, 1461 Trabzon FK'ya 2-1, Kırklarelispor'a 1-0 ve Vanspor'a 1-0 mağlup olan Adıyaman FK, Kırklarelispor ile 0-0, Vanspor ile 1-1, Etimesgut Belediyespor ile 0-0, Kastamonuspor ile 2-2, Kırşehir Futbol Spor Kulübü ile 1-1, Sarıyer ile 0-0, Balıkesirspor ile 1-1, Fethiyespor ile 1-1 berabere kaldı.

Adıyaman temsilcisi bu periyotta, Diyarbekirspor'u 3-0, Ankara Demirspor'a 2-1, Uşakspor'u 1-0, Pazarspor'u 4-0, Zonguldak Kömürspor'u ise 1-0 mağlup etmeyi başardı.

DİYARBEKİRSPOR

Vanspor'un grubunda mücadele eden ve ligden çekilen bir diğer takım olan Diyarbekirspor ise, ligde oynadığı 23 maçta, 2 galibiyet, 9 beraberlik ve 12 mağlubiyete alarak, 15 puanla on dokuzuncu sırada yer alıyor. Bu periyotta fileleri 15 kez havalandıran Diyarbakır temsilcisi, kalesinde ise 37 gol gördü.

Ligde oynadığı 23 maçta, Balıkesirspor'a 4-2, Fethiyespor'a 3-1, 1461 Trabzon FK'ya 2-1, Adıyaman FK'ya 3-0, Zonguldak Kömürspor'a 1-0, Kırklarelispor'a 2-1, Karacabey Belediyespor'a 1-0, Kastamonuspor'a 2-1, Kocaelispor'a 1-0, Serik Belediyespor'a 4-1, Bucaspor 1928'e 4-0, Uşakspor'a 2-2 mağlup olan Diyarbekirspor, Pazarspor ile 2-2, Vanspor ile 1-1, İskenderunspor ile 0-0, Etimesgut Belediyespor ile 2-2, Ankara Demirspor ile 1-1, Kırşehir Futbol Spor Kulübü ile 0-0, Sarıyer ile 1-1, Pazarspor ile 1-1, Fethiyespor ile 0-0 berabere kaldı.

Diyarbakır temsilcisi bu periyotta Uşakspor ve Balıkesirspor'u 1-0 mağlup ederek 2 galibiyet alabildi. Vanspor'un grubunda mücadele eden ve 43 puanla üçüncü sırada yer alan İskenderunspor'un da ligden çekilip, çekilmeyeceği henüz netlik kazanmadı.

Van Bölge Gazetesi

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