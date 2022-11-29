Vanspor'un grubuna bakış

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta 16. hafta maçları geride kalırken, Van temsilcisi oynadığı son 6 lig maçından 13 puan çıkarmayı başardı. Haftayı beraberlikle kapatan ve puanını 24'e çıkaran Vanspor, grupta sekizinci sırada yer alırken, deplasmanda Zonguldak Kömürspor ile 1-1 berabere kalan Bucaspor 1928 ise, 35 puanla liderliğini sürdürdü.

Kırmızı Grupta, mücadeleler her hafta kıyasıya geçiyor. Önceki hafta grupta 26 gol atılırken, bu haftada fileler tam 22 kez havalandı. Ligde oynadığı 16 maçta 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Vanspor, 24 puanla sekizinci sırada yer alıyor. Oynadığı son 5 lig maçında 3 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Van temsilcisi, üst sıralarla arasındaki puan farkını eritmeye devam ediyor. Pazar günü sahasında konuk ettiği Sarıyer karşısında ilk yarıda vasat bir futbol ortaya koyan ve devreyi 1-0 yenik kapatan Van temsilcisi, ikinci yarıda ise farklı bir oyun ortaya koydu. Rakibi kendi ceza sahasına hapseden Vanspor, önemli ataklar yakaladı. Birçok önemli fırsatı golle sonuçlandıramayan Van temsilcisi, 62.dakikada Emrah Tacir'in ayağından bulduğu golle sahadan 1 puanla ayrıldı.

GRUPTA LİDER DEĞİŞMEDİ

Ligin on dördüncü haftasında liderlik koltuğunu eline geçiren Bucaspor 1928, liderliğini sürdürüyor. Deplasmanda karşılaştığı Zonguldak Kömürspor ile 1-1 berabere kalan Bucaspor 1928, 31 puan +19 averajla liderliğini sürdürürken, Kocaelispor ise deplasmanda Karacabey Belediyespor ile 2-2 berabere kalarak, 35 puan +15 averajla lideri takibini sürdürdü. Sahasında Serik Belediyespor ile 1-1 berabere kalan İskenderunspor, 34 puanla üçüncü sırada yer alırken, Karacabey Belediyespor ise 30 puanla dördüncü sırada yer aldı. Evinde Balıkesirspor'u 2-1 mağlup eden 1461 Trabzon FK, 29 puanla beşinci sırada yer alırken, deplasmanda Etimesgut Belediyespor'u 4-0 gibi net bir skorla geçen Ankara Demirspor ise, 27 puanla altıncı sırada yer aldı. Konuk ettiği GMG Kastamonuspor'u 3-0 mağlup eden Kırklarelispor 25 puanla yedinci sırada yer alırken, Vanspor ise 24 puan +2 averajla sekizinci sırada geriledi.

Antalya temsilcisi Serik Belediyespor 24 puan +1 averajla dokuzuncu sırada kendisine yer bulurken, liderle 1-1 berabere kalan Zonguldak Kömürspor ise 24 puan -2 averajla onuncu sırada yer aldı. Evinde Pazarspor'u 1-0'la geçen Fethiyespor 18 puanla on birinci sırada yer alırken, haftayı farklı mağlubiyetle kapatan Etimesgut Belediyespor ise 17 puan -2 averajla on ikinci sıraya geriledi. Van'dan 1 puanla dönen Sarıyer, 17 puan -5 averajla on üçüncü sırada yer alırken, GMG Kastamonuspor ise 17 puan -7 averajla on dördüncü sırada kendisine yer buldu.

Konuk ettiği Uşakspor'u son dakikalarda bulduğu golle 1-0 mağlup eden Adıyaman FK 15 puan -8 averajla on beşinci sıraya yükselirken, Balıkesirspor ise 15 puanla on altıncı sırada kendisine yer buldu. Konuk olduğu Diyarbekirspor ile 0-0 berabere kalan Kırşehir Futbol Spor Kulübü 13 puan -7 averajla on yedinci sırada yer alırken, Uşakspor ise 13 puan -12 averajla on sekizinci sırada yer alıyor. Grupta son iki sırada ise, 9 puanlı Diyarbekirspor ve 7 puanlı Pazarspor bulunuyor. Vanspor, Cumartesi günü lider Bucaspor'a konuk olacak.

Van Bölge Gazetesi