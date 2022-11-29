Vanspor'un grubuna bakış

Temsilcimiz Vanspor, Pazar günü sahasında konuk ettiği Sarıyer ile 1-1 berabere kalarak haftayı tek puanla kapatırken, grupta Bucaspor 1928 ise deplasmanda Zonguldak Kömürspor ile 1-1 berabere kalarak 35 puanla liderliğini devam ettirdi. Averaj farkıyla ikinci sırada bulunan ve lideri takibini sürdüren Kocaelispor ise, konuk olduğu Karacabey Belediyespor ile 2-2 berabere kaldı.

VAN'DA SPOR 29.11.2022, 10:01
Vanspor'un grubuna bakış

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta 16. hafta maçları geride kalırken, Van temsilcisi oynadığı son 6 lig maçından 13 puan çıkarmayı başardı. Haftayı beraberlikle kapatan ve puanını 24'e çıkaran Vanspor, grupta sekizinci sırada yer alırken, deplasmanda Zonguldak Kömürspor ile 1-1 berabere kalan Bucaspor 1928 ise, 35 puanla liderliğini sürdürdü.

Kırmızı Grupta, mücadeleler her hafta kıyasıya geçiyor. Önceki hafta grupta 26 gol atılırken, bu haftada fileler tam 22 kez havalandı. Ligde oynadığı 16 maçta 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Vanspor, 24 puanla sekizinci sırada yer alıyor. Oynadığı son 5 lig maçında 3 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Van temsilcisi, üst sıralarla arasındaki puan farkını eritmeye devam ediyor. Pazar günü sahasında konuk ettiği Sarıyer karşısında ilk yarıda vasat bir futbol ortaya koyan ve devreyi 1-0 yenik kapatan Van temsilcisi, ikinci yarıda ise farklı bir oyun ortaya koydu. Rakibi kendi ceza sahasına hapseden Vanspor, önemli ataklar yakaladı. Birçok önemli fırsatı golle sonuçlandıramayan Van temsilcisi, 62.dakikada Emrah Tacir'in ayağından bulduğu golle sahadan 1 puanla ayrıldı.

GRUPTA LİDER DEĞİŞMEDİ

Ligin on dördüncü haftasında liderlik koltuğunu eline geçiren Bucaspor 1928, liderliğini sürdürüyor. Deplasmanda karşılaştığı Zonguldak Kömürspor ile 1-1 berabere kalan Bucaspor 1928, 31 puan +19 averajla liderliğini sürdürürken, Kocaelispor ise deplasmanda Karacabey Belediyespor ile 2-2 berabere kalarak, 35 puan +15 averajla lideri takibini sürdürdü. Sahasında Serik Belediyespor ile 1-1 berabere kalan İskenderunspor, 34 puanla üçüncü sırada yer alırken, Karacabey Belediyespor ise 30 puanla dördüncü sırada yer aldı. Evinde Balıkesirspor'u 2-1 mağlup eden 1461 Trabzon FK, 29 puanla beşinci sırada yer alırken, deplasmanda Etimesgut Belediyespor'u 4-0 gibi net bir skorla geçen Ankara Demirspor ise, 27 puanla altıncı sırada yer aldı. Konuk ettiği GMG Kastamonuspor'u 3-0 mağlup eden Kırklarelispor 25 puanla yedinci sırada yer alırken, Vanspor ise 24 puan +2 averajla sekizinci sırada geriledi.

Antalya temsilcisi Serik Belediyespor 24 puan +1 averajla dokuzuncu sırada kendisine yer bulurken, liderle 1-1 berabere kalan Zonguldak Kömürspor ise 24 puan -2 averajla onuncu sırada yer aldı. Evinde Pazarspor'u 1-0'la geçen Fethiyespor 18 puanla on birinci sırada yer alırken, haftayı farklı mağlubiyetle kapatan Etimesgut Belediyespor ise 17 puan -2 averajla on ikinci sıraya geriledi. Van'dan 1 puanla dönen Sarıyer, 17 puan -5 averajla on üçüncü sırada yer alırken, GMG Kastamonuspor ise 17 puan -7 averajla on dördüncü sırada kendisine yer buldu.

Konuk ettiği Uşakspor'u son dakikalarda bulduğu golle 1-0 mağlup eden Adıyaman FK 15 puan -8 averajla on beşinci sıraya yükselirken, Balıkesirspor ise 15 puanla on altıncı sırada kendisine yer buldu. Konuk olduğu Diyarbekirspor ile 0-0 berabere kalan Kırşehir Futbol Spor Kulübü 13 puan -7 averajla on yedinci sırada yer alırken, Uşakspor ise 13 puan -12 averajla on sekizinci sırada yer alıyor. Grupta son iki sırada ise, 9 puanlı Diyarbekirspor ve 7 puanlı Pazarspor bulunuyor. Vanspor, Cumartesi günü lider Bucaspor'a konuk olacak.

Van Bölge Gazetesi

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 29 Kasım 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 15 34
2. Rizespor 14 25
3. Pendikspor 14 25
4. Keçiörengücü 14 25
5. Boluspor 14 25
6. Samsunspor 14 24
7. Manisa FK 14 23
8. Bodrumspor 14 22
9. Bandırmaspor 14 21
10. Sakaryaspor 15 19
11. Altay 14 18
12. Adanaspor 14 17
13. Göztepe 13 17
14. Tuzlaspor 14 16
15. Erzurumspor 14 14
16. Altınordu 14 12
17. Ö.K Yeni Malatya 15 11
18. Gençlerbirliği 14 7
19. Denizlispor 14 6
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10