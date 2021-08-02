Vanspor'un geçici yönetimi belli oldu

Geçen yıl olduğu gibi bu sezon da TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele edecek olan Vanspor, dördüncü olağanüstü kongresini gerçekleştirdi. Bu sezona yönetim belirsizliği ile giren kırmızı-siyahlı takımda sıkıntılar devam ediyor.

Yaklaşık 3 ay önce ilk iki olağanüstü kongresinde yönetime kimsenin aday çıkmadığı, geçen hafta ise çoğunluk sağlanamadığı için bu haftaya ertelenen kongre sonrasında yeni yönetim belli oldu.

İstifa eden Servet Yenitürk ile birlikte; Abdulkadir Çetin, Oktay Ukay, Suat Akman, Fatih Akdeniz, Yavuz Kuşan, Özer Polater, İbrahim Tektaş, Cafer Kanpolat, Türkay Özbey, Mehmet Kenan Bekleyen, Osman Çiçekel, Muhammet Çiftçi, Fahri Baştürk ve Mehmet Selim Öğünmez yeni yönetimin asil listesinde yer aldı. İki hafta sonra gerçekleştirilecek olan yeni olağanüstü kongre ile gerçek yönetim kurulu üyelerinin belirleneceği ifade edildi.

Kongre öncesi kısa bir açıklama yapan Vanspor'un istifa eden Kulüp Başkanı Servet Yenitürk, gelinen son süreci değerlendirdi.

Yenitürk, 4. Olağanüstü Kongrede, Vanspor Kulübünün fesh edilmemesi için aday olmaya karar verdiklerini dile getirdi.

"BÜYÜK ZORLUKLARLA VANSPOR'U GÖTÜRMEYE ÇALIŞTIK"

Vanspor'un kapanmaması için tekrar aday olduklarını ve hafta başında tekrar bir kongre kararı alacaklarını belirten Yenitürk, "Bilindiği gibi bu süreçte tek kaldığımız için istifa etmiştik. Bir kişi Vanspor, tek başına en fazla 1-2 yıl taşıyabilir. 3,5-4 yıldır büyük zorluklarla Vanspor'u götürmeye çalıştık. Elimizden gelen ne var ise yapmaya özen gösterdik. Bu yıl gerçekten tek kalırsak, sadece bizim üzerimize yük olursa, altından kalkamayacağımızı, başarısız olacağımızı, buna Van halkının, Vanlı işadamlarının, siyasilerinin, bürokrasilerin herkesin birlikte, el atması gerektiğini düşündük. Bundan dolayı da istifa ettik. Bu süreçte aday çıkmadı. Çıkan adayları da dikkate alamadık. Çünkü kulüp üyesi değillerdi. Aday ve yönetime girecek bütün arkadaşların kulübe üye olması gerekiyor. Üye olmadıklarından dolayı, adaylıkları kabul edilmedi. Bu cesaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Üyelik için de bir süreç var tabii ki. Zaten kongre süreci başladığımız zaman üyelik yapılamıyor. Kongre sürecinde üye sayısı dernekler masasına bildiriliyor. Aday çıkmayınca, biz mecburen çalışmalara başladık" diye konuştu.

GEREKLİ ÇOĞUNLUK SAĞLANDI VE KONGREYE GEÇİLDİ

Ardından olağanüstü genel kurulun yapılması için gerekli olan imzalar atıldı ve kongreye geçildi.

Önceki hafta çoğunluk sağlanamadığı için bu haftaya ertelenen kongre Van Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleşti.

Kongrede önce divan başkanı ve üyeler belirlendi.

Divan başkanlığına Süleyman Can, üyeliklere ise Deniz Gül ve Fikret Beler seçildi.

Söz konusu olağanüstü kongreye, Vanspor üyeleri de katılım gösterdi.

Ardından Saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kongre 5. madde ile devam etti.

Yönetim Kurulu Üyesi Fahri Baştürk yönetim kurulu faaliyet raporunu okudu.

Daha sonra Batuhan Özaltun tarafından mali rapor okundu.

Gelir ve giderler kalem kalem dile getirildi.

Tüm dönemlere ait borçların toplamı ise 19 milyon 411 bin 165 TL olarak açıklandı.

Daha sonra, Denetim Kurulu Üyesi Veysel Güven tarafından, denetim ve faaliyet raporu okundu.

Disiplin kurulu raporunun okunmasının ardından ibraya geçildi ve oylama sonucu kabul edildi.

Kongre, yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimi ile devam etti.

GEÇİCİ YÖNETİMDE KİMLER BULUNUYOR?

Tek liste halinde gerçekleşen seçimlerde Yönetim Kurulu asil listede; Servet Yenitürk, Abdulkadir Çetin, Oktay Ukay, Suat Akman, Fatih Akdeniz, Yavuz Kuşan, Özer Polater, İbrahim Tektaş, Cafer Kanpolat, Türkay Özbey, Mehmet Kenan Bekleyen, Osman Çiçekel, Muhammet Çiftçi, Fahri Baştürk ve Mehmet Selim Öğünmez yer aldı.

Yedek yönetimde ise Kenan Tunçtürk, Sabahattin Arvas, Kubilay Önay, Murat Atmaca ve Baran Ermin'den oluştu.

Denetim ve disiplin kurulu asil ve yedek üyeleri ise şu isimlerden oluştu; Veysel Güven, Burhan İnan, Fikret Beler, Serkan Binici, Erhan Adali, Veysel Gülaçar, Soner Haşimoğlu, Tanju Öztürk, Batuhan Özaltun, Kadri Pilge, İsa Maydan ve Murat Durmaz.

Dilek ve temenniler bölümünde söz alan Servet Yenitürk, önceki ve yeni süreci anlattı.

"BAŞARIYA YAKALAYANLARI ALKIŞLAYACAĞIZ"

Vanspor'a sahip çıkmak ve etrafında toplanmak zorunda olduklarını belirten Yenitürk, başarıyı kim sağlar ise onu her birlikte alkışlayacaklarını vurguladı.

Hafta başından itibaren transfer çalışmalarına başlayacaklarını ifade eden Yenitürk, bir sonraki kongreye kadar takımın iskeletini oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

"HEP BİRLİKTE VANSPOR'UMUZA SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Bu süreçte siyasilerle görüşmeler yaptıklarını belirten Yenitürk, "Bir olağan kongre yaptık. İlk kongrede aday olmadığı için, denetim kurulu bir kez daha kongre kararı aldı. Bu sefer son kongre yapılacaktı. Bu seferde aday olmasaydık, kulübümüz kapanacaktı. Bu süreçte taraftarlarımız, Van basını ciddi anlamda siyasilere çağrıda bulundular. Herkes Servet Bey yine gelecek, takımı alacak, süreci kendisi böyle yönetiyor diyorlardı. Aslında öyle değil, şuanda da öyle değil. İki önce Ankara ve İstanbul'da işadamlarımız, siyasiler görüşmeler yaptılar. Beni aradılar. Kendileriyle görüşme sağladık. Bu görüşmede güzel bir yönetimin kurulması kararı kılındı. Van'ı kucaklayacak bir yönetim kuralım istedik. Vanspor, bir kişinin üstüne kalmasın istedik. Gelen destekler ve ödemeleri çıktıktan sonra, kalan bütçeyi eşit bir şekilde bölmemiz gerekiyor ki, takımın sürekliliği olsun ki başarı elde edebilelim. Bu yönetimi kurabilmek için de zaman yoktu. 1-2 gün içerisinde bu yönetimin kurulması imkânsızdı. Bundan dolayı ben burada tekrar bir risk aldım. Kulübün kapanmaması için tekrar aday oldum. En azından süreci yürütelim ve transfer çalışmalarını yapalım dedik. Bu süreçte olağanüstü kongre talebimiz olacak. Bahsedilen güzel yönetimini bu süreçte kurarak, hep birlikte Vanspor'umuza sahip çıkacağız. İnşallah hayırlı olacak. Yeter ki Vanspor kapanmasın, biz yine fedakârlığa varız" ifadelerini kullandı.

Vanspor'un birleştirici olduğunu belirten Yenitürk, kongrenin hayırlara vesile olmasını diledi.

Daha sonra söz alan Vanspor eski kulüp Başkanı Abdullah Çalım ise yeni yönetime başarılar dileyerek, birlikte Vanspor'u başarıya götüreceklerini ifade etti. Makamların gelip geçici olduğunu belirten Çalım, herkesin Vanspor'a maddi ve manevi olarak destek olmasını istedi.

Vanspor'un daha iyi yerlere geleceğine inandığını belirten Çalım, Vanspor'un içinde bulunduğu durumu çok iyi bildiğini söyledi. Dışarıda her şeyin göründüğü gibi olmadığını belirten Çalım, Servet Yenitürk'ün yeniden meşakkatli bir yola çıktığını vurguladı.

Sporda kardeşliğin çok önemli olduğunu ifade eden Çalım, Vanspor'u her birlikte 1. Lig'e çıkaracaklarını söyledi. Herkesin yeni yönetimin etrafında toplanmasını isteyen Çalım, Vanspor'a başarılar diledi.

Başka söz alan olmadı ve kongre sona erdi.

Vanspor'da geçici yönetim kurulu üyelerinin Pazartesi(bugün) alacakları yeni olağanüstü kongre kararı sonrasında, güçlü bir yönetim kurulu oluşturacakları ifade edildi.

Van Bölge Gazetesi: Bişar Ulutaş