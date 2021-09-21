Vanspor'un eski golcüleri sessiz…
Önceki sezon Vanspor'un TFF 2. Lig'de çıkmasında büyük emeği olan Batuhan Er ve geçtiğimiz yıl attığı goller ve asistleri ile gol kralı olan Sedat Cengiz, bu sezon oynadıkları takımlarda üç haftalık maç maratonunda sadece birer gol attılar.
Daha önce Vanspor Futbol Kulübü'nde kariyerlerinin en parlak dönemlerini yaşayan Sedat Cengiz ve Batuhan Er, top koşturdukları takımlarda istedikleri performansı sergileyemiyor.
Van'da ortaya koydukları performans ve kaydettikleri gollerle kariyerlerinin en istikrarlı sezonunu geçiren Sedat Cengiz ve Batuhan Er, Vanspor'daki dönemlerini mumla arıyorlar.
Geçtiğimiz sezon 21 gol ve 9 asistle Vanspor'un en skorer oyuncusu olan ve atılan gollerde de büyük katkısı olan Sedat Cengiz, transfer olduğu Ankaraspor'da şuana kadar beklentinin altında kaldı.
2019-2020 futbol sezonunda Vanspor'a mücadele eden ve şampiyonlukta büyük katkısı olan Batuhan Er ise, transfer olduğu Çorum FK'da istediği performansı sergileyemedi.
2019-2020 sezonunda Vanspor'un şampiyonluk kadrosunda yer alan ve 28 golle gol kralı olan Batuhan Er, daha sonra Kocaelispor'a transfer olmuştu. Kocaelispor'da istediği çıkışı yapamayan Er, bu sezon ise Çorum FK'ya transfer oldu.
Çorum FK'da şuana kadar 3 maçta onbirde sahaya çıkan golcü oyuncu, sadece 1 gol üretebildi. Batuhan Er ise önceki hafta deplasmanda oynanan maçta Ergene Velimeşe filelerini 59. dakikada havalandırarak takımının üçüncü golünü kaydetmişti.
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