Vanspor'un Erzurum kampı sürüyor

Sezona sıkıntılı kongre sürecinin gölgesinde başlayan Vanspor, Saffet İşler teknik direktörlüğünde, Erzurum'da kamp çalışmalarını sürdürüyor. Bir yandan transfer çalışmalarını sürdüren Vanspor, bir yandan da lige sıkı bir şekilde hazırlanmaya çalışıyor.

2021-2022 futbol sezonunda 2. Lig Kırmızı Grupta güçlü takımlarla mücadele verecek olan Vanspor, ligde başarılı bir grafik çizmek için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Servet Yenitürk başkanlığındaki geçici yönetim bir yandan 16 Ağustos'ta yapılacak olan kongre hazırlığı yaparken, bir yandan da takıma faydalı olabilecek transferleri yapmaya çalışıyor.

Teknik Direktör Saffet İşler'in transfer listesine göre çalışmalar yürütülürken, Erzurum kampında 20'ye yakın futbolcunun bulunduğu belirtildi. Erzurum kampında bazı futbolcularla resmi sözleşme imzalanırken, bazı futbolcuların ise denendiği ifade edildi.

Yaklaşık 3 hafta burada çalışma yapması beklenen Vanspor'un, 5 Ağustos'ta başlayacak olan lig öncesi Van'da toplanması bekleniyor. Kırmızı-Siyahlılar ilk maçını 5 Ağustos Pazar günü Van'da Adıyaman 1954spor ile oynayacak.

Öte yandan ligde bulunan diğer güçlü takımlarda sezon hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdürüyor. Vanspor'un, Erzurum'da lig öncesi 3-4 tane hazırlık maçı da yapması bekleniyor.

KIRMIZI GRUPTA GÜÇLÜ TAKIMLAR YER ALIYOR

Vanspor'un 2020-2021 futbol sezonunda mücadele edeceği Kırmızı Grupta, Adıyaman 1954 Spor, Afjet Afyonspor, Ankaraspor, Bayburt Özel İdarespor, Bodrumspor, Çorum FK, Diyarbekirspor, Ergene Velimeşe, Etimesgut Belediyespor, Hekimoğlu Trabzon, İnegölspor, Kahramanmaraşspor, Niğde Anadolu, Sakaryaspor, Sarıyer, Serik Belediyespor, Sivas Belediyespor, Somaspor ve Turgutluspor takımları yer alıyor.

Van Bölge Gazetesi: Bişar Ulutaş