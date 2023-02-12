Vanspor'un Efsane Kaptanı Zeki, Formasını Depremzedeler İçin Sattı
Vanspor'un efsane kaptanı Zeki Yılmaz, formasını depremzedelere yardım için satışa çıkardı.
Vanspor'un efsane kaptanı Zeki Yılmaz, Vanspor'un 3. Lig'e çıkarken giydiği 65 numaralı formasını açık arttırmayla satışa çıkardı. Yılmaz'ın bu anlamlı davranışına iş insanı Oktay Ukay sessiz kalmadı. Vanspor'un eski yöneticilerinden Oktay Ukay, 65 numaralı formayı 65 bin TL'ye satın aldı.
Geliri Hece Vakfı'na
Vanspor'un efsane kaptanı Zeki Yılmaz, 65 Bin TL'ye sattığı forma parasını depremzedelere çadır alınması için Hüseyin Çelik'in kurduğu Hece Vakfı'na bağışladı.
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