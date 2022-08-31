Vanspor'un destek gecesi ertelendi

Vanspor Futbol Kulübü'nün 2 Eylül Cuma günü saat 20:00'da Ankara'da yapacağı birlik, beraberlik ve dayanışma gecesi ertelendi. Önceki gün tatih ve saat bilgisi paylaşarak Ankara'daki Vanlıları destek gecesine davet eden Vanspor FK, bugün yaptığı açıklama ile gecenin ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. Vanspor FK sosyal medya hesaplarında "Değerli Hemşerilerimiz, Vanspor FK Ankara Buluşması ileri bir tarihe ertelenmiştir. Yeni tarih ilerleyen günlerde bildirilecektir. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla." ifadesine yer verildi.