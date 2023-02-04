Vanspor'un bileği bükülmüyor! Haydar:1 Adıyaman: 0
TFF 2. Lig Krmızı Grup'ta mücadele eden Bitexen Vanspor 23. Hafta mücadelesinde kendi seyircisi önünde konuk ettiği Adıyaman 1954 Spor'u 1-0 mağlup etti.
Mehmet Salih Giyci - WanHaber
TFF 2.Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Bitexen Vanspor FK, 23. Hafta mücadelesinde kendi seyircisi önünde konuk ettiği Adıyaman 1954 Spor'u Umut Sözen'in 89. Dakikada attığı golle 1-0 devirdi.
Maçın baş mimarı olan kaleci Haydar Yılmaz yaptığı kurtarışlarla maça damgasını vurdu. Adıyaman 1954 Spor karşısında aldığı 1-0'lik skorla 43 puana yükselen Vanspor 4. Sıraya yükseldi.
Son 10 maçında 8 galibiyet 2 beraberlik alan Vanspor'un bileği bükülmüyor.
GOL: Umut Sözen (89 dk)
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|25
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|21
|34
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|22
|34
|10. Göztepe
|21
|30
|11. Manisa FK
|20
|29
|12. Adanaspor
|22
|25
|13. Tuzlaspor
|22
|22
|14. Altay
|22
|19
|15. Erzurumspor
|22
|18
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|21
|17
|17. Yeni Malatyaspor
|21
|16
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|22
|16
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|O
|P
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|20
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|3. M. United
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|21
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|20
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|32
|8. Brentford
|21
|31
|9. Chelsea
|21
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|20
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|21
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|20
|21
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|21
|20
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|18
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|21
|18
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