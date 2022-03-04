Vanspor'u zorlu haftalar bekliyor

İkinci devredeki çıkışı ve ortaya koyduğu üstün performansla rakiplerine gözdağı veren Vanspor'u, zorlu bir süreç bekliyor. Yarın zorlu rakip Bayburt Özel İdarespor ile sahasında karşılaşacak olan Van temsilcisi, Çarşamba günü Diyarbakır, Pazar günü ise Sarıyer deplasmanlarına gidecek. Kırmızı-Siyahlılar, zorlu fikstür periyodunda, rakiplerini mağlup ederek, ikinci devredeki çıkışını sürdürmek istiyor.

İkinci devrede oynadığı 8 maçta sadece 1 mağlubiyet alan Van temsilcisi, Bayburt Özel İdarespor, Diyarbekirspor ve Sarıyer karşısında da galibiyet hedefliyor. Özellikle ligin ikinci devresinde transfer ettiği futbolcularla kadrosunu güçlendiren ve performansını üst seviyelere çıkaran Van temsilcisi, play-off potasındaki yerini korumak istiyor. Yarın oynayacağı Bayburt Özel İdarespor maçıyla zorlu bir periyoda girecek olan Van temsilcisi, daha sonra Diyarbekirspor ve Sarıyer deplasmanlarına gidecek.

Ligin 31. Haftasında ise sahasında Çorum FK ile karşılaşacak olan Vanspor, bir sonraki hafta Bodrumspor deplasmanına gidecek. Bu zorlu maçlarından ardından evinde Etimesgut Belediyespor'u konuk edecek olan Van temsilcisi, ligin 34. Haftasında ise sahasında Somaspor'u konuk edecek.

Kırmızı- Siyahlılar ligin 35. Haftasında Ankara deplasmanına giderken, bir sonraki hafta sahasında 1461 Trabzon FK ile kozlarını paylaşacak. Van temsilcisi ligin 37. haftasında ise İnegölspor deplasmanına giderken, ligin maçında ise sahasında Niğde Anadolu FK'yı konuk edecek.

bölgegazetesi