Vanspor Trabzon’da seriyi sürdürme peşinde

Mehmet Salih Giyci - WanHaber

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta 21. Hafta maçları geride kalırken iyi bir ivme yakalayan Vanspor, son 5 maçta 5 galibiyet alarak ligin en formda takımı konumunda bulunuyor. Ümit Bozkurt geldikten sonra farklı bir kimliğe bürünen Vanspor, saha da rakiplerine şans tanımıyor. TFF 2. Lig Kırmızı Grupta 21. Hafta maçları geride kalırken Vanspor, 39 puanla 5. Sırada yer alıyor.

21 maçta 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Vanspor, bu maçlarda fileleri 30 kez havalandırırken kalesinde 18 gol gördü. Son maçta karşılaştığı Fethiyespor’u 2-0’la geçen Vanspor, 22. Haftada 1461 Trabzon’a konuk olacak.

Vanspor’un, Trabzon maçını kazanması halinde Son 4 sezonda ilk defa üst üste 6 maçlık galibiyet serisi yakalamış olacak. 2019-2020 sezonunda 5 maçlık galibiyet serisi yakalayan Vanspor’un galibiyet serisini 7. Haftada Van’da oynanan maçta Uşakspor 2-1’lik skorla son vermişti.

Vanspor, 2019-2020 sezonunda üst üste 5 galibiyet, 2020-2021 sezonunda üst üste 4 galibiyet, 2021-2022 sezonunda üst üste 4 galibiyet almıştı. Devam eden 2022-2023 sezonunda ise üst üste 5 galibiyet alan Vanspor, 1461 Trabzon maçını kazanması halinde galibiyet sayısını 6’ya çıkararak tarihe geçecek.

