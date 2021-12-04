Vanspor Token saniyeler içinde tükendi 

Vanspor FK ile Bitexen firması arasında yapılan sponsorluk antlaşması gereği dün ön satışa sunulan Van Token saniyeler içinde tükendi. Vanspor taraftarlarının Token’a gösterdiği yoğun ilgi hem Vanspor yöneticilerini hem de sponsor firmayı mutlu etti. Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan sponsor firma gösterilen ilgiden dolayı teşekkür etti.

İşte sponsor firmanın açıklaması:

“Vanspor Token ön satışından tüm token'lar saniyeler içinde tükendi! Yoğun ilginize teşekkürler! $VAN Token alım satım işlemlerini 13 Aralık'ta Pro tahtada gerçekleştirebilirsin. VANBitexende”