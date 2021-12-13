Vanspor Token bugün satışa sunuldu

Vanspor Futbol Kulübü’nün yeni yönetimi tarafından hayata geçirilen Van Token bugün saat 13.15’te PRO tahtada listelendi.

VAN'DA SPOR 13.12.2021, 15:00 13.12.2021, 15:28
Vanspor Token bugün satışa sunuldu

Vanspor Futbol Kulübü’nün yeni yönetimi tarafından hayata geçirilen ve 3 Aralık tarihinde ön satışları yapılan Van Token, saniyeler içinde tükenmişti. Yoğun bir rağbet gören Van Token, bugün saat 13.15’te PRO tahtada listelendi.

Van Token değer kazandı

3 Aralık'ta 6.5 TL üzerinden kilitsiz şartıyla ön satışa sunulan tokenlerin PRO tahta fiyatı 14 TL'yi aştı.

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