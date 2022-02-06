Vanspor Teknik Direktörü Erhan Altın, Sakaryaspor maçı sorası konuştu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Sakaryaspor, kendi sahasında Vanspor'u konuk ederken, karşılaşma karşılıklı atılan gollerle 1-1 sona erdi. Maç sonu Vanspor teknik direktörü Erhan Altın, futbolcular Yusuf Şengüler ve Oktay Gürdal Tv264'e açıklamalarda bulundu.

Vanspor teknik direktörü Erhan Altın, "Sahaya çıkıp futbol felsefemizi yansıtmak istiyoruz. İyi işler yapmak istiyoruz. Sakaryaspor bu ligin en üst düzey takımlarından biri. Lider ve şampiyonluğa oynayan bir takım. ilk 11'de oynayan 3 tane covidli futbolcum vardı. Onları bu mücadelede kadroya alamadık. Ama ne olursa olsun bir puan aldığımız için mutluyuz" dedi.

Vanspor'lu futbolcu Yusuf Şengüler, "Bu maça gelmeden önce çok çalıştık. Galibiyet için sahaya çıkmıştık. Beraberlik bizi biraz üzdü. Sahaya girdiğimde atmosferden dolayı çok heyecanlandım" dedi.

Vanspor'lu futbolcu Oktay Gürdal, "Hafta içi çok iyi hazırlandık. Takım kaptanı, kalecimiz ve forvetimiz covide yakalandı. Onlar aramızda yoktu. Beklediğimiz gibi golü de bulduk. Son ana kadar iyi savunduk. Şansız bir gol yedik. Son dakikalarda güzel pozisyonlar yakaladık. Kazanmak istiyorduk ama bir puanda iyidir" dedi.

Kaynak: Tv264