Vanspor tecrübeli futbolcuyla yollarını ayırdı
Vanspor’a büyük katkılarda bulunan ve transferinde büyük hayecan yaratan tecrübeli futbolcu Mehmet Özdıraz ile yollar ayrıldı.
Son günlerde bir çok futbolcuyla yollarını ayıran Vanspor FK, tecrübeli golcü Mehmet Özdırz ile yolların ayrıldığını açıkladı. Vanspor FK, resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; "Kulübümüz profesyonel futbolcu Mehmet Özdıraz ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.
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