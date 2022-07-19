Vanspor tecrübeli futbolcuyla yollarını ayırdı

Son günlerde bir çok futbolcuyla yollarını ayıran Vanspor FK, tecrübeli golcü Mehmet Özdırz ile yolların ayrıldığını açıkladı. Vanspor FK, resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; "Kulübümüz profesyonel futbolcu Mehmet Özdıraz ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

Şehrivan Gazetesi