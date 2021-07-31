Vanspor, son kez kongreye gidiyor

Yaklaşık iki ay içinde, üç olağanüstü kongre yapan, iki kongrede yönetim kuruluna kimsenin aday çıkmadığı, üçüncüsünde ise çoğunluğun sağlanamadığı Vanspor'da, yarın son olağanüstü genel kurul yapılacak.

VAN'DA SPOR 31.07.2021, 11:44
Vanspor, son kez kongreye gidiyor

Bu sezon TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek olan, ancak yaptığı üç kongrede yönetime kimsenin aday çıkmadığı Vanspor Kulübü, son kongresini bu yarın (Pazar) gerçekleştirecek. Yarın yapılacak olan son genel kurulda, yönetime aday çıkmaması durumunda kulüp fesh edilebilir.

Bu hafta yapılacak olan son olağanüstü genel kurulunda yönetime aday çıkmaması halinde feshedilme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan Vanspor'da belirsizlikler sürüyor. Bu kapsamda Van Valisi Mehmet Emin Bilmez başta olmak üzere, birçok kişi Vanspor'a destek çağrısında bulundu.

Vanspor taraftarları da başkanlıktan istifa eden Servet Yenitürk'e çağrıda bulunarak, tekrar Vanspor'u sahiplenmesini istedi. Yarın yapılacak olan kongrede yönetime aday çıkmaması halinde, Vanspor Futbol Kulübü fesh edilebilir.

Van Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda yarın saat 14.00'te yapılacak olan kongrede yeni yönetimin oluşması bekleniyor. Vanspor henüz yeni yönetimi oluşturamazken, kırmızı grupta birçok takım transfer çalışmalarını sonlandırmak üzere.

Vanspor'un içinde bulunduğu durum herkesi endişelendirirken, hafta sonu yeni yönetimin oluşup, oluşmayacağı ise merak konusu oldu.

Van'da tüm gözler yarın son kez yapılacak olan Vanspor olağanüstü kongresine çevrildi.

Van Bölge Gazetesi

#vanspor #vanspor fk
Yorumlar (2)
yusuf 11 saat önce
kandaşoğlu yeni başkan
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altair 8 saat önce
nerden nereye 1.ligden iflasa yazık
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