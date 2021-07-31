Vanspor, son kez kongreye gidiyor
Yaklaşık iki ay içinde, üç olağanüstü kongre yapan, iki kongrede yönetim kuruluna kimsenin aday çıkmadığı, üçüncüsünde ise çoğunluğun sağlanamadığı Vanspor'da, yarın son olağanüstü genel kurul yapılacak.
Bu sezon TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek olan, ancak yaptığı üç kongrede yönetime kimsenin aday çıkmadığı Vanspor Kulübü, son kongresini bu yarın (Pazar) gerçekleştirecek. Yarın yapılacak olan son genel kurulda, yönetime aday çıkmaması durumunda kulüp fesh edilebilir.
Bu hafta yapılacak olan son olağanüstü genel kurulunda yönetime aday çıkmaması halinde feshedilme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan Vanspor'da belirsizlikler sürüyor. Bu kapsamda Van Valisi Mehmet Emin Bilmez başta olmak üzere, birçok kişi Vanspor'a destek çağrısında bulundu.
Vanspor taraftarları da başkanlıktan istifa eden Servet Yenitürk'e çağrıda bulunarak, tekrar Vanspor'u sahiplenmesini istedi. Yarın yapılacak olan kongrede yönetime aday çıkmaması halinde, Vanspor Futbol Kulübü fesh edilebilir.
Vanspor'un içinde bulunduğu durum herkesi endişelendirirken, hafta sonu yeni yönetimin oluşup, oluşmayacağı ise merak konusu oldu.
Van'da tüm gözler yarın son kez yapılacak olan Vanspor olağanüstü kongresine çevrildi.
Van Bölge Gazetesi
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