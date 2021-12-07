Vanspor, son 8 maçta 1 galibiyet aldı
2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Vanspor, ligde oynadığı son 8 maçta sadece 1 galibiyet elde ederken, 4 mağlubiyet, 3 beraberlik aldı.
Son haftalarda istediği oyunu sahaya yansıtamayan Vanspor, oynadığı son 8 maçlık periyota sadece 1 galibiyet elde edebildi.
Kahramanmaraş maçından sonra düşüşe geçen Vanspor, aldığı mağlubiyet ve beraberlikle üst sıralardan iyice kopmaya başladı. Lider Sakaryaspor ile arasındaki puan farkı 11'çe çıkan Vanspor'da, işler yolunda gitmiyor.
Sahasında Sivas Belediyespor'a 1-0 mağlup olan Vanspor, bir sonraki hafta deplasmanda karşılaştığı Bayburt Özel İdarespor'a ise 5-0 mağlup olmaktan kurtulamadı.
Bayburt mağlubiyetinin ardından Sarıyer'i sahasında 1-0 mağlup eden Van temsilcisi, bir sonraki haftada Çorum FK ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.
Sahasında Bodrumspor'a 3-1 mağlup olan Vanspor, bir sonraki haftada Etimesgut Belediyespor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.
Deplasmanda karşılaştığı Somaspor'a 2-0 mağlup olan Vanspor, Pazar günü sahasında konuk ettiği Ankaraspor ile 2-2 berabere kaldı.
Öte yandan dün Vanspor’un grubunda oynanan maçta lider Sakaryaspor, deplasmanda Turgutluspor’la 0-0 berabere kaldı. BölgeGazetesi
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|O
|P
|1. Sakaryaspor
|16
|36
|2. Hekimoğlu Trabzon
|16
|34
|3. Sivas Belediyespor
|16
|30
|4. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|16
|30
|5. Afjet Afyonspor
|16
|28
|6. Çorum FK
|16
|28
|7. Bodrumspor
|16
|27
|8. Ankaraspor
|16
|26
|9. Somaspor
|16
|26
|10. Silahtaroğlu Vanspor FK
|16
|26
|11. İnegölspor
|16
|24
|12. Serik Belediyespor
|16
|23
|13. Etimesgut Belediyespor
|16
|20
|14. Diyarbekirspor
|16
|18
|15. Turgutluspor
|16
|18
|16. Sarıyer
|16
|15
|17. Ergene Velimeşespor
|16
|11
|18. Adıyaman FK
|16
|10
|19. Kahramanmaraşspor
|16
|6
|20. Niğde Anadolu FK
|16
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|15
|39
|2. Konyaspor
|15
|27
|3. Fenerbahçe
|15
|27
|4. Hatayspor
|15
|26
|5. Başakşehir
|15
|25
|6. Alanyaspor
|15
|24
|7. Galatasaray
|15
|23
|8. Karagümrük
|15
|22
|9. Beşiktaş
|15
|21
|10. Adana Demirspor
|15
|20
|11. Sivasspor
|15
|19
|12. Giresunspor
|15
|19
|13. Kayserispor
|15
|19
|14. Altay
|15
|18
|15. Antalyaspor
|15
|18
|16. Gaziantep FK
|15
|18
|17. Göztepe
|15
|14
|18. Öznur Kablo Yeni Malatya
|15
|14
|19. Kasımpaşa
|15
|11
|20. Rizespor
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|15
|30
|2. Erzurumspor
|13
|28
|3. Ümraniye
|14
|27
|4. Eyüpspor
|14
|27
|5. Bandırmaspor
|14
|25
|6. Samsunspor
|14
|22
|7. Tuzlaspor
|13
|21
|8. İstanbulspor
|14
|20
|9. Kocaelispor
|14
|20
|10. Gençlerbirliği
|14
|20
|11. Boluspor
|14
|19
|12. Adanaspor
|15
|19
|13. Menemenspor
|14
|18
|14. Bursaspor
|14
|17
|15. Manisa FK
|15
|17
|16. Denizlispor
|14
|15
|17. Ankara Keçiörengücü
|14
|14
|18. Altınordu
|15
|13
|19. Balıkesirspor
|14
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|15
|35
|2. Liverpool
|15
|34
|3. Chelsea
|15
|33
|4. West Ham
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|27
|5. Tottenham
|14
|25
|6. M. United
|15
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|7. Arsenal
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|23
|8. Wolverhampton
|15
|21
|9. Brighton
|15
|20
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|19
|11. Leicester City
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|19
|12. Everton
|15
|18
|13. Brentford
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|15
|16
|16. Southampton
|15
|16
|17. Watford
|15
|13
|18. Burnley
|14
|10
|19. Newcastle
|15
|10
|20. Norwich City
|15
|10