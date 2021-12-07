Vanspor, son 8 maçta 1 galibiyet aldı

Son haftalarda istediği oyunu sahaya yansıtamayan Vanspor, oynadığı son 8 maçlık periyota sadece 1 galibiyet elde edebildi.

Kahramanmaraş maçından sonra düşüşe geçen Vanspor, aldığı mağlubiyet ve beraberlikle üst sıralardan iyice kopmaya başladı. Lider Sakaryaspor ile arasındaki puan farkı 11'çe çıkan Vanspor'da, işler yolunda gitmiyor.

Kırmızı-siyahlılar ligde oynadığı son 8 maçta sadece Sarıyer'i son dakikada bulduğu golle 1-0 mağlup ederken, 4 maçta mağlubiyet, 3 maçta ise beraberlikle ayrıldı.

Sahasında Sivas Belediyespor'a 1-0 mağlup olan Vanspor, bir sonraki hafta deplasmanda karşılaştığı Bayburt Özel İdarespor'a ise 5-0 mağlup olmaktan kurtulamadı.

Bayburt mağlubiyetinin ardından Sarıyer'i sahasında 1-0 mağlup eden Van temsilcisi, bir sonraki haftada Çorum FK ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Sahasında Bodrumspor'a 3-1 mağlup olan Vanspor, bir sonraki haftada Etimesgut Belediyespor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Deplasmanda karşılaştığı Somaspor'a 2-0 mağlup olan Vanspor, Pazar günü sahasında konuk ettiği Ankaraspor ile 2-2 berabere kaldı.

Öte yandan dün Vanspor’un grubunda oynanan maçta lider Sakaryaspor, deplasmanda Turgutluspor’la 0-0 berabere kaldı. BölgeGazetesi