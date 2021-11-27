Vanspor, Somaspor’a konuk oluyor
2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Vanspor, deplasmanda Somaspor ile karşı karşıya geliyor.
Hafta içerisinde teknik direktör değişikliğine giden Vanspor, ligin on beşinci hafta maçında deplasmanda Somaspor ile karşılaşıyor.
Zorlu mücadele öncesi iki takımın da onbiri belli oldu.
Ev sahibi Somaspor, Burhanettin Basatemir teknik sorumluluğunda sahaya; Muharrem Tunay Meral, Erkul Küçük, Melih Şencan, Oğuzhan Yıldırım, Uğur Can, Özcan Aydın, Onur Ulaş, Yılmaz Ceylan, Yasin Abdioğlu, Ali Akkuş ve Ramazan Işık onbiri ile çıkıyor.
Soma Atatürk Stadyumu’nda saat 13.00’te başlayacak olan mücadeleyi Süleyman Bahadır, Mert Baykal, Oğuzhan Yazır ve Okan Kayataş hakem dörtlüsü yönetecek.
kaynak:VanBölgeGazetesi
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