Vanspor, Somaspor'u tek golle geçti: 1-0

Son haftalarda puan kayıpları yaşayan Van temsilcisi, sahasında konuk ettiği Somaspor'u 1-0 mağlup ederek, play-off umutlarını devam ettirdi.

Kırmızı- Siyahlılar, mutlak üç puan parolasıyla çıktığı maçta Somaspor'u Mehmet Özdıraz'ın attığı golle 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Vanspor Erhan Altın teknik sorumluluğunda sahaya; Onur Tekin, Barış Gök, Uğur Adem Gezer, Miraç Acer, Taha Gür, Barış Sağır, Ogün Özçiçek, Furkan Polat, Mehmet Özdıraz, Emrah Tacir ve Hamza Küçükköylü onbiri ile çıktı.

Somaspor ise sahaya; Muharrem Tunay Meral, Eray Korkmaz, Oğuzhan Yıldırım, Atamer Bilgin, Özcan Aydın, Onur Ulaş, Yılmaz Ceylan, Mustafa Şengül, Celal Emir Dede, Ali Akkuş ve Yasin Yıldız onbiri ile çıktı.

Van Atatürk Şehir Stadyumu'nda saat 15.00’te başlayan mücadeleyi Sinan Özcan, Hasan Erdoğan, Giray Kara ve Tolga Sancak hakem dörtlüsü yönetti.

5. dakikada Vanspor öne geçti. Vanspor Emrah Tacir ile korner kullandı. Ceza sahası içinde kafalardan seken top arka direkte bekleyen Mehmet Özdıraz'ın önüne düştü. Mehmet ayak içi ile topu kalecinin üstünden filelerle buluşturdu:1-0

İlk yarı Vanspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda karşılıklı ataklar sonuçsuz kalınca, Vanspor sahadan 1-0 galip ayrıldı.