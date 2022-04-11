Vanspor – Somaspor maçının detayları…

2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Vanspor, mutlak üç puan parolasıyla çıktığı maçta Somaspor'u Mehmet Özdıraz'ın attığı golle 1-0 mağlup etmeyi başardı.

VAN'DA SPOR 11.04.2022, 09:31
Vanspor – Somaspor maçının detayları…

Son haftalarda puan kayıpları yaşayan Van temsilcisi, sahasında  konuk ettiği Somaspor'u 1-0 mağlup ederek, play-off umutlarını devam ettirdi. Somaspor karşısında üstün bir futbol ortaya koyan ve önemli ataklardan faydalanamayan Vanspor, zorlu mücadeleyi tek golle kazandı. Van temsilcisi aldığı galibiyetle puanını 59'a çıkarmayı başardı.

Maç öncesi Vanspor Kulüp Başkanı Mehmet Avcı tarafından Vanlı İşadamı Rixos Oteller Zinciri sahibi Fettah Tamince'ye forma hediye edildi. Maçı protokol tribününde; Vali Mehmet Emin Bilmez, Rektör Hamdullah Şevli, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, Gençlik ve Spor Müdürü Nevzat İnanç, Büyükşehir Genel Sekreteri M.Fatih Çelikel, Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, Van ASKF Başkanı Ramazan Kıvanç ve Vanspor yöneticileri ile akredite olanlar izledi.

Vanspor Erhan Altın teknik sorumluluğunda sahaya; Onur Tekin, Barış Gök, Uğur Adem Gezer, Miraç Acer, Taha Gür, Barış Sağır, Ogün Özçiçek, Furkan Polat, Mehmet Özdıraz, Emrah Tacir ve Hamza Küçükköylü onbiri ile çıktı. Somaspor ise sahaya; Muharrem Tunay Meral, Eray Korkmaz, Oğuzhan Yıldırım, Atamer Bilgin, Özcan Aydın, Onur Ulaş, Yılmaz Ceylan, Mustafa Şengül, Celal Emir Dede, Ali Akkuş ve Yasin Yıldız onbiri ile çıktı. Van Atatürk Şehir Stadyumu'nda saat 15.00'te başlayan mücadeleyi Sinan Özcan, Hasan Erdoğan, Giray Kara ve Tolga Sancak hakem dörtlüsü yönetti.

VANSPOR, MAÇA GOLLE  BAŞLADI

Maça Somaspor başladı. Vanspor taraftarları maça yoğun ilgi gösterdi.  Attıkları sloganlarla takımı ateşlemeye çalıştı. 5. dakikada Vanspor öne geçti. Vanspor Emrah Tacir ile korner kullandı. Ceza sahası içinde kafalardan seken top arka direkte bekleyen Mehmet Özdıraz'ın önüne düştü. Mehmet ayak içi ile topu kalecinin üstünden filelerle buluşturdu:1-0 10. dakikada Vanspor atağında Furkan Polat uzaktan kaleyi yokladı, ama kaleci gole izin vermedi. 17. dakikada konuk takımın atağında Atamer rakibini çalımlayarak ceza sahası dışından ara pası verdi, ama Özcan uygun pozisyonda topa yetişemedi. 31. dakikada Somaspor atağı faulle durduruldu.

Hakem serbest vuruş kararı verdi. Özcan vuruşu kullandı, ama hakem tekrarladı. Özcan tekrar kullandı, kaleci Onur kale sahası içinde topu yumrukladı. Sonrasında gelişen pozisyonda savunma topu uzaklaştırdı. 35. dakikada gelişen Somaspor atağında Oğuzhan uzaktan kaleyi yokladı, top üstten auta gitti. 42. dakikada Vanspor sağdan atağa kalktı. Mehmet ortaladı, ceza sahası içinde top savunma oyuncusunun eline çarptı. Ama hakem oyuncunun elinin kapalı olması dolayısıyla devam dedi. Hakem ilk yarının bitimi için iki dakika uzatma gösterdi. Maçın ilk yarısı Vanspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

İKİNCİ YARIDA GOL SESİ ÇIKMADI

İkinci yarıya Vanspor başladı. 46. dakikada ev sahibi takımdan Ogün sarı kart gördü. 50. dakikada Vanspor, Furkan ile fileleri havalandırdı, ancak ofsayt gerekçesiyle ağlara giden top gol sayılmadı. 53.dakikada Somaspor Atamer ile serbest vuruş kullandı. Uzak kale direğinde Özcan dokundu, ama top auta gitti. 55. dakikada Somaspor'dan Ali Akkuş sarı kart gördü. 57. dakikada Vanspor atağı faulle durduruldu. Somaspor'dan Eray sarı kart gördü. Mehmet Özdıraz serbest vuruş kullandı, top üstten auta gitti.

58. dakikada Somaspor'dan Ali, yerini Eray Pazar'a bıraktı. 63. dakikada Vanspor Ogün ile net bir gol kaçırdı. Duman'ın pası ile kaleci ile karşı karşıya kalan Ogün, savunma oyuncusunu çalımlamak isterken yerde kaldı. Net bir pozisyon kaçmış oldu. 66.dakikada ev sahibi ekipten Emrah, yerini Oktay Gürdal'a bıraktı. 72. dakikada konuk takımdan Atamer ve Eray'ın yerlerine, Osman Hanoğlu ve Mücahit Aslan oyuna dahil oldu. 80. dakikada Vanspor'da Uğur ve Hamza yerlerini, Mete Yıldız ve İsa Nalbant'a bıraktı. 86. dakikada Somaspor'dan Yasin yerini Emirhan Uzun'a bırakırken, Celal ise yerini Serkan Golükçü'ye bıraktı. Maçın son dakikaları nefes kesti.

Karşılıklı ataklar sonuç vermedi. Maçın hakemi tarafından oyunun bitimi için 5 dakika uzatma gösterildi. İkinci uzatma dakikasında Furkan Polat yerini Fatih Somuncu'ya bıraktı. Uzatma dakikalarında karşılıklı ataklar sonuç vermedi. Vanspor Mehmet Özdıraz'ın attığı tek golle hanesine 3 puan yazdırmayı başardı.

GRUPTA DİĞER MAÇLAR…

Vanspor’un grubunda oynanan diğer maçlarda 75 puanla liderlik koltuğunda bulunan Sakaryaspor, deplasmanda Etimesgut Belediyespor ile 0-0 berabere kalırken, sahasında Ankaraspor’u 2-0 mağlup eden Bodrumspor puanını 67 yaptı ve +32 averajla ikinci sıraya yükseldi. Deplasmanda Çorum FK’ya 2-1 mağlup olan 1461 Trabzon FK 67 puan, +31 averajla üçüncü sıraya gerilerken, sahasında Adıyaman FK’yı 5-0 mağlup eden Sivas Belediyespor ise 60 puanla dördüncü sıradaki yerini korudu. Deplasmanda Kahramanmaraşspor’u 1-0 mağlup eden Afjet Afyonspor 59 puan, +26 averajla beşinci sıradaki yerini korurken, Vanspor ise 59 puan +7 averajla altıncı sırada yer aldı.

Van Bölge Gazetesi

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2. Bodrumspor 34 67
3. 1461 Trabzon FK 34 67
4. Sivas Belediyespor 34 60
5. Afjet Afyonspor 34 59
6. Silahtaroğlu Vanspor FK 34 59
7. Çorum FK 34 58
8. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 33 56
9. Somaspor 33 49
10. İnegölspor 34 49
11. Ankaraspor 34 47
12. Etimesgut Belediyespor 34 41
13. Sarıyer 34 39
14. Serik Belediyespor 34 39
15. Diyarbekirspor 34 38
16. Adıyaman FK 34 35
17. Turgutluspor 34 34
18. Ergene Velimeşespor 34 28
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4. Başakşehir 32 53
5. Adana Demirspor 32 52
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7. Beşiktaş 32 50
8. Hatayspor 31 48
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10. Antalyaspor 31 44
11. Kasımpaşa 32 41
12. Sivasspor 32 41
13. Gaziantep FK 32 41
14. Galatasaray 32 41
15. Kayserispor 32 41
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