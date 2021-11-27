Vanspor - Somaspor maçı canlı izle! 2. Lig Maçları

TFF 2. Lig takımlarından biri olan Somaspor deplasmanda Vanspor ile karşılaşıyor. Ligde 25 puanla 6. sırada bulunan Vanspor, ligde 22 puanla 10. sırada yer alan Somaspor ile karşılaşıyor.

MAÇ NEREDE SAAT KAÇTA?

27 Kasım cumartesi Soma Atatürk Stadı'nda oynanacak maç, saat 13:00'da başlayacak.

CANLI YAYIN

27 Kasım cumartesi günü saat 13:00'da başlayacak olan Van BBSK - Somaspor mücadelesini saat 13.00'da WanHaber.com'da Canlı olarak izleyebilirsiniz