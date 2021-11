Vanspor, Somaspor'a konuk oluyor

Geçtiğimiz Cumartesi günü deplasmanda Etimesgut Belediyespor ile 1-1 berabere kalan Vanspor, Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Somaspor maçını kazanmak istiyor.

Zorlu maçın çalışmalarını hafta boyunca Şahabettin Özarslaner Spor Tesisleri'nde yoğun bir tempoda sürdüren Kırmızı-Siyahlılar, Manisa'dan 3 puanla dönmek istiyor. Cumartesi günü Manisa'da 13.00'te başlayacak olan zorlu mücadelede iki takımda kazanmak istiyor.

Ligde oynadığı 14 maçlık periyotta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Vanspor, 26 puanla altıncı sırada yer alırken, rakip Somaspor ise bu periyotta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 22 puanla onuncu sırada yer alıyor.

Ligde son haftalarda istediği futbolu sahaya yansıtamayan Vanspor, Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Manisa ekibini mağlup etmek istiyor.

Soma Atatürk Stadyumu'nda Cumartesi günü saat 13.00'te başlayacak olan zorlu karşılaşmada, iki takım da galibiyet hedefliyor.

Vanspor oynadığı son 5 lig maçında 2 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 1 galibiyet alırken, ev sahibi Somaspor ise bu periyotta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

GRUPTA DİĞER MAÇLAR

Lider Sakaryaspor, sahasında onikinci sıradaki Etimesgut Belediyespor'u konuk ederken, ikinci sıradaki Hekimoğlu Trabzonspor ise sahasında dördüncü sıradaki Çorum FK ile kozlarını paylaşacak.

Üçüncü sıradaki Sivas Belediyespor deplasmanda on sekizinci sıradaki Adıyaman FK'nın konuğu olurken, beşinci sıradaki Bodrumspor ise, sekizinci sıradaki Ankaraspor'un konuğu olacak.

Yedinci sıradaki Bayburt Özel İdarespor deplasmanda on dokuzuncu sıradaki Niğde Anadolu FK'nın konuğu olurken, dokuzuncu sıradaki Afjet Afyonspor ise sahasında son sıradaki Kahramanmaraşspor'u ağırlayacak.

On birinci sıradaki Serik Belediyespor deplasmanda on dördüncü sıradaki Diyarbekirspor'un misafiri olurken, on üçüncü sıradaki İnegölspor ise sahasında on altıncı sıradaki Sarıyer'i ağırlayacak.

On beşinci sıradaki Turgutluspor ise on yedinci sıradaki Ergene Velimeşespor deplasmanına gidecek.

kaynak:VanBölgeGazetesi