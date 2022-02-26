Vanspor, Sivas Belediyespor'a konuk oluyor

Hafta içerisinde sahasında konuk ettiği Kahramanmaraşspor'u 1-0 mağlup ederek hanesine altın değerinde 3 puan daha yazdıran Vanspor, yarın deplasmanda karşılaşacağı Sivas temsilcisini de mağlup ederek, puanını 51 yapmayı hedefliyor. Ligde oynadığı son 5 lig maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak çıkış yakalayan Van temsilcisi, yarın deplasmanda oynayacağı Sivas Belediyespor maçını kazanmak istiyor.

Erhan Altın teknik sorumluluğunda zorlu maçın hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdüren Van temsilcisi, zorlu deplasmandan galip gelerek, galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Yarın saat 13.00'te deplasmanda Sivas temsilcisine konuk olacak olan Van temsilcisi, haftayı 3 puanla kapatmak istiyor. Zorlu mücadelede iki takım da kazanmak istiyor.

Ligin ikinci devresinde iyi bir çıkış yakalayan ve 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alan Vanspor, zorlu maçı kazanarak hanesine 3 puan yazdırmanın peşinde. Zorlu mücadele yarın saat 13.00'te Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde başlayacak.

KIRMIZI-SİYAHLILARDA TEK HEDEF 3 PUAN…

Ligde oynadığı 26 maçlık periyotta 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan Vanspor, 48 puanla beşinci sırada yer alırken, Sivas Belediyespor ise 26 maçlık periyotta 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Sivas temsilcisi 48 puan +25 averajla dördüncü sırada bulunuyor. Vanspor oynadığı son 5 lig maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik alırken, Sivas Belediyespor ise bu periyotta 2 beraberlik, 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.

GRUPTA DİĞER MAÇLAR…

Lider Sakaryaspor sahasında İnegölspor'u konuk ederken, ikinci sıradaki 1461 Trabzon FK ise Turgutlu deplasmanına gidecek. Üçüncü sıradaki Bodrumspor deplasmanda altıncı sıradaki Bayburt Özel İdarespor'a konuk olurken, Somaspor ise deplasmanda Kahramanmaraşspor'la karşılaşacak. Afjet Afyonspor deplasmanda Etimesgut Belediyespor'a konuk olurken, Çorum FK ise Sarıyer deplasmanına gidecek. Ankaraspor deplasmanda Serik Belediyespor'a konuk olurken, Diyarbekirspor ise sahasında Adıyaman FK ile kozlarını paylaşacak. Ergene Velimeşespor ise sahasında son sıradaki Niğde Anadolu FK ile karşılaşacak.

Bölgegazetesi