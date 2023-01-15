Vanspor sezona Pazarspor galibiyetiyle başladı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Vanspor, ikinci devrenin ilk maçında deplasmanda grubun son sırasındaki Pazarspor'u 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Ev sahibi Pazarspor sahaya; Yasin Davuş, Mehmet Cansın Çiçek, Oğulcan Enes Demiroğlu, Onur Kızıltaş, Eyüp Ensar Bozkurt, Sercan Besler, Metin Güler, Güvenç Usta, İlhan Topatar, Önder Selimoğlu ve Oğuzhan Eskiköy ilk onbiri ile çıktı.

Temsilcimiz Vanspor ise Ümit Bozkurt teknik sorumluluğunda sahaya; Haydar Yılmaz, Furkan Saki, Erkul Küçük, Miraç Acer, Ömer Faruk Gümüş, Uğur Adem Gezer, Emrah Tacir, Muhammed Ali Doğan, Hasan Bilal, Barış Sağır ve Uğur Can ilk onbiri ile çıktı.

Saat 14.00'te başlayan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

Maçın 51. dakikasında Vanspor Furkan Saki ile 1-0 öne geçti.

74. dakikada sahneye çıkan Uğur Can, Vanspor'u 2-0 öne geçirdi.

Maçta başka gol olmadı ve temsilcimiz Vanspor, ikinci devreye galibiyetle başladı. Van Bölge Gazetesi