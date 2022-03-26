Vanspor, seyircisiz maçta Çorum FK'yı konuk edecek

Kırmızı- Siyahlılar bugün saat 14.00'te sahasında Çorum FK ile karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta deplasmanda karşılaştığı ve 1-0 geriye düştü maçta Sarıyer ile 1-1 berabere kalan Vanspor, Çorum FK maçını kazanarak, çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

Çorum FK maçı hazırlıklarını hafta boyunca Erhan Altın teknik sorumluluğunda yoğun bir tempoda sürdüren Vanspor, haftayı 3 puanla kapatmanın hesabını yapıyor. Önceki hafta deplasmanda karşılaştığı Sarıyer ile 1-1 berabere kalan ve puanını 54'e çıkaran Vanspor, Çorum FK maçını da kazanarak, hanesine 3 puan daha yazdırmak istiyor. Son 5 lig maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik alan Van temsilcisi, bugün sahasında oynayacağı Çorum FK maçını kazanmak için sahaya çıkacak. Van temsilcisi, Çorum FK'yı geçerek, Bodrumspor maçı öncesi moral depolamak istiyor.

Van Atatürk Şehir Stadyumu'nda saat 14.00'te başlayacak olan zorlu mücadeleyi Gürcan Hasova, Emin Barlas, Azad İlhan ve Emer Kaan Çalışkan hakem dörtlüsü yönetecek. Ligde oynadığı 30 maçlık periyotta 15 galibiyet, 9 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan Vanspor, 54 puanla dördüncü sırada yer alırken, Çorum FK ise 30 maçlık periyotta 13 galibiyet, 9 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Çorum FK 48 puan +15 averajla yedinci sırada bulunuyor.

GRUPTA DİĞER KARŞILAŞMALAR…

Lider Sakaryaspor, Afjet Afyonspor deplasmanına giderken, 1461 Trabzon FK ise sahasında Sivas Belediyespor ile kozlarını paylaşacak. Bodrumspor sahasında Etimesgut Belediyespor'u misafir ederken, Bayburt Özel İdarespor ise Ankaraspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Somaspor sahasında Sarıyer'i konuk ederken, İnelgöspor ise Kahramanmaraşspor ile sahasında karşılaşacak. Serik Belediyespor, Niğde Anadolu FK deplasmanına giderken, Diyarbekirspor sahasında Ergene Velimeşe ile kozlarını paylaşacak. Adıyaman FK ise bir altındaki Turgutluspor'u misafir edecek.