Vanspor, Serik Belediyespor'a konuk oluyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Vanspor, yarın saat 14.00'te deplasmanda Serik Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Kırmızı- Siyahlı takım, zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

VAN'DA SPOR 19.11.2022, 08:45
Vanspor, Serik Belediyespor'a konuk oluyor

Önceki hafta sahasında konuk etti Kırşehir Futbol Spor Kulübü'nü 1-0 mağlup eden ve hanesine önemli 3 puan yazdıran Van temsilcisi, ligin on beşinci haftasında deplasmanda Serik Belediyespor'a konuk olacak. Yarın saat 14.00'te oynayacağı zorlu mücadelenin hazırlıklarını yoğun bir tempoda tamamlayan Van temsilcisi, zorlu deplasmandan 3 puan çıkarmayı hedefliyor.

Rakip Serik Belediyespor 23 puanla altıncı sırada yer alırken, Vanspor ise 20 puanla onuncu sırada bulunuyor. Ligde oynadığı 14 maçta, 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Kırmızı- Siyahlılar, yarın saat 14.00'te deplasmanda oynayacağı zorlu maçı kazanarak, puanını 23'e yükseltmeyi ve üst sıralarla arasındaki puan farkını eritmek istiyor. Hafta boyunca Teknik Direktör Ümit Bozkurt sorumluluğunda Şahabettin Özarslaner Spor Tesisleri'nde, Serik Belediyespor maçının hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdüren Vanspor, zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılmayı amaçlıyor.

Ligde oynadığı son 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Ümit Bozkurt'un öğrencileri, yarın deplasmanda karşılaşacağı ligin güçlü takımlarından Serik Belediyespor karşısında puan veya puanlar için mücadele edecek. Van temsilcisi, yarın oynayacağı zorlu maçı kazanarak, bir sonraki hafta sahasında konuk edeceği Sarıyer maçı öncesi moralini üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor. Serik İsmail Oğan Stadyumu yarın saat 14.00'te oynanacak olan mücadeleyi; Fevzi Erdem Akbaş, Sedat Etik, Çağrı Ateş ve Aytaç Geçgel hakem dörtlüsü yönetecek.

GRUPTA ZORLU MAÇLAR…

Vanspor'un grubunda 31 puan +15 averajla liderlik koltuğunda bulunan Bucaspor 1928, sahasında Adıyaman FK'yı konuk ederken, 31 puan +14 averajla lideri takibini sürdüren Kocaelispor ise sahasında Diyarbekirspor ile karşı karşıya gelecek. 30 puanla grupta üçüncü sırada yer alan İskenderunspor, son haftalarda istediği puanları alamayan Kırşehir Futbol Spor Kulübü deplasmanına giderken, 29 puanla dördüncü sırada bulunan Karacabey Belediyesyor ise, zorlu Ankara Demir deplasmanına gidecek.

1461 Trabzon FK, Uşakspor deplasmanına giderken, Zonguldak Kömürspor, deplasmanda Sarıyer'e misafir olacak. Kırklarelispor son sıradaki Pazarpor ile deplasmanda kozlarını paylaşırken, Etimesgut Belediyespor ise, GMG Kastamonuspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Gruptaki son maçta Fethiyespor, deplasmanda Balıkesirspor ile 3 puan mücadelesi verecek.

Van Bölge Gazetesi

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