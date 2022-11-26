Vanspor, Sarıyer'i konuk ediyor

Önceki hafta deplasmanda konuk olduğu ve 2-0 geriye düştüğü maçta Serik Belediyespor'u 4-2 mağlup eden ve hanesine önemli 3 puan yazdıran Van temsilcisi, ligin on altıncı haftasında yarın sahasında Sarıyer'i ağırlayacak.

Oynayacağı zorlu mücadelenin hazırlıklarını hafta boyunca yoğun bir tempoda sürdüren Van temsilcisi, zorlu mücadeleden 3 puan çıkararak, istikrarlı çıkışını sürdürmek istiyor. Ligde oynadığı 15 maçta, 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Kırmızı- Siyahlılar, yarın saat 14.00'te sahasında oynayacağı zorlu maçı kazanarak, puanını 26'ya yükseltmeyi ve üst sıralarla arasındaki puan farkını eritmek istiyor.

Hafta boyunca Teknik Direktör Ümit Bozkurt sorumluluğunda Şahabettin Özarslaner Spor Tesisleri'nde, Sarıyer maçının hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdüren Vanspor, zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılmayı amaçlıyor. Ligde oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Ümit Bozkurt'un öğrencileri, yarın sahasında konuk edeceği Sarıyer karşısında 3 puan için mücadele edecek.

Van temsilcisi, yarın oynayacağı zorlu maçı kazanarak, bir sonraki hafta deplasmanda karşılaşacağı lider Bucaspor 1928 maçı öncesi moralini üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor. Van Atatürk Şehir Stadyumu'nda saat 14.00'te başlayacak olan karşılaşmayı; Necati Selçuk, Yusuf Susuz, Muhammet Oğuzhan Öztaş ve Taner Tuncer hakem dörtlüsü yönetecek.

GRUPTA ZORLU MAÇLAR…

Vanspor'un grubunda 34 puan +19 averajla liderlik koltuğunda bulunan Bucaspor 1928, deplasmanda Zonguldak Kömürspor'a konuk olurken, 34 puan +15 averajla ikinci sırada yer alan Kocaelispor ise, 29 puanla dördüncü sırada yer alan Karacabey Belediyespor deplasmanına gidecek. 33 puanla grupta üçüncü sırada yer alan İskenderunspor, Serik Belediyespor'u konuk ederken, 26 puanla beşinci sırada yer alan 1461 Trabzon FK ise, Balıkesirspor'u konuk edecek.

Ankara Demirspor, deplasmanda Etimesgut Belediyespor'a konuk olurken, Kırklarelispr ise, GMG Kastamonuspor'u misafir edecek. Fethiyespor sahasında, Pazarspor'u ağırlarken, Diyarbekirspor ise, Kırşehir Futbol Spor Kulübü'nü konuk edecek. Gruptaki son maçta ise Adıyaman FK, Uşakspor'u ağırlayacak.

Van Bölge Gazetesi