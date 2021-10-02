Vanspor, Sakaryaspor ile berabere kaldı

Ligde ortaya koyduğu performansla 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan Vanspor, ligin 5. Hafta maçında Sakaryaspor’u konuk etti. İki takımda bir çok net gol pozisyondan faydalanamazken, maç 0-0 beraberlikle sona erdi.

Vanspor Saffet İşler teknik sorumluluğunda sahaya; Aydın Bağ, Mete Yıldız, Emrah Tacir, Fatih Somuncu, Furkan Polat, İsmet Kavuştu, Kerem Hakan Vapurluoğlu, Mehmet Şirin Soydan, Oktay Aydin, Barış Gök ve Kubilay Akyüz onbiri ile çıktı.

Sakaryaspor ise Ercümend Hülakü Coşkundere teknik sorumluluğunda sahaya; Furkan Köse, Çağlayan Menderes, Serkan Odabaşoğlu, Oğuz Kocabal, Ali Özgün, İrfan Akgün, Onur Ramazan Toprak, Mehmet Mustafa Yıldızaç, Onur Karakabak, Umut Sönmez ve Ümit Kurt onbiri ile çıktı.

Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda saat 15.00’te başlayan karşılaşmayı Gürcan Hasova, Yusuf Susuz, Levent Yeşilyurt ve Burak Yücetağ hakem dörtlüsü yönetti.

İki namağlup tarafın karşı karşıay geldiği maçta gol sesi çıkmadı.

Vanspor bu beraberlik puanını 11'e çıkarırken, Sakaryaspor ise puanını 9'a yüksetti.

Van Bölge Gazetesi