Vanspor, Sakaryaspor'a bileniyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Vanspor, hafta sonu evinde ligin güçlü takımlarından Sakaryaspor'u konuk edecek. Kırmızı-siyahlılar sahasında rakibini mağlup ederek, ligdeki çıkışını sürdürmek istiyor.

VAN'DA SPOR 30.09.2021, 09:21
Vanspor, Sakaryaspor'a bileniyor

2. Lig Kırmızı Grupta 5. Hafta zorlu maçlara sahne olacak. Ligin güçlü takımlarından Vanspor ile Sakaryaspor Van'da kozlarını paylaşacak. Hafta boyunca çalışmalarını yoğun bir tempoda sürdüren Vanspor, hafta sonu taraftarlarının desteğiyle, güçlü rakibini devirmek istiyor.

Geçtiğimiz hafta deplasmanda Ergene Velimeşespor'u 2-1 mağlup eden Vanspor, bu hafta evinde Sakaryaspor'u ağırlıyor. Daha önce oynadığı karşılaşmalarda rakibine bir türlü üstünlük kuramayan Vanspor, evinde kazanarak, bu seriyi sonlandırmak istiyor.

Grupta 10 puanla 3. sırada bulunan Vanspor, 8 puanla 6. sırada yer alan Sakaryaspor'u 2 Ekim Cumartesi günü saat 15:00'da Van Atatürk Şehir Stadyumu'nda konuk edecek.

Vanspor ligde oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak 10 puan toplamayı bilirken, rakip filelere gönderdiği 9 gole karşılık, kalesinde 5 gol gördü.

Zorlu rakip Sakaryaspor ise oynadığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 8 puan toplarken, rakip filelere gönderdiği 4 gole karşılık, kalesinde 1 gol gördü.

Ligde ortaya koyduğu performans ve aldığı galibiyetlerle rakiplerine gözdağı veren Vanspor, hafta boyunca çalışmalarını galibiyet üzerine kurdu.

Cumartesi günü oynanacak olan zorlu mücadelede, tüm gözler Van'a çevrilirken, taraftarların bu maça özellikle yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

Daha önce sık sık Sakaryaspor ile karşı karşıya gelen ve oynadığı maçlarda rakibine üstünlük kuramayan Vanspor, evinde taraftarlarının desteğini arkasına alarak, maçtan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

Van Bölge Gazetesi

#vanspor #vanspor fk #sakaryaspor
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