Vanspor, play-off umudunu sürdürüyor

2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden ve son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla taraftarını üzen Vanspor, Cumartesi günü sahasında konuk ettiği Somaspor'u 1-0 mağlup ederek, play-off umutlarını devam ettirdi.

VAN'DA SPOR 12.04.2022, 08:46
Vanspor, play-off umudunu sürdürüyor

Hafta sonu taraftarının yoğun desteğiyle, Somaspor'u 1-0 mağlup eden Vanspor, play-off'a çıkmak için mücadelesini devam ettirdi. Somaspor'u Mehmet Özdıraz'ın tek golüyle 1-0 mağlup eden Van temsilcisi, puanını 59'a çıkardı ve umutlarını bir sonraki haftaya taşımayı başardı. Ligde son 4 haftaya girilirken, oynanan maçlar kıran kırana geçiyor.

Bu periyotta 2 maçını sahasında, 2 maçını ise deplasmanda oynayacak olan Kırmızı- Siyahlılar, bu maçlarını kazanarak, rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek. Grupta son haftalara girilirken, play-off hattı ise ateş hattına döndü. Ligde oynadığı 34 maçta 16 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Vanspor, 59 puanla … sırada yer alıyor.

Son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla, play-off şansını zora sokan Vanspor, Ankaraspor, 1461 Trabzon FK, İnegölspor ve Niğde Anadolu FK maçlarını kayıpsız geçmesi halinde, yine rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek. Averaj anlamında üst sıralarda oynayan takımlar arasında en az averaj sahip olan Vanspor, puanların eşit olması halinde yine play-off'a gidemeyecek. Bu anlamda son 4 haftayı galibiyetlerle kapatmak isteyen Van temsilcisi, sezonu play-off potasının içerisinde tamamlamak istiyor.

NİĞDE ANADOLU FK VE KAHRAMANMARAŞSPOR LİGE VEDA EDEN İLK TAKIMLAR OLDU

Grupta son 4 haftaya girilirken, ligden düşen ilk iki takım belli oldu. Bayburt Özel İdarespor'a 4-3 mağlup olan Niğde Anadolu FK, bitime 4 hafta kala lige veda ederken, sahasında Afjet Afyonspor'a 1-0 mağlup olan Kahramanmaraşspor ise lige veda eden ikinci takım oldu.

GRUPTA DİĞER MAÇLAR…

Vanspor'un grubunda oynanan diğer maçlarda 75 puanla liderlik koltuğunda bulunan Sakaryaspor, deplasmanda Etimesgut Belediyespor ile 0-0 berabere kalırken, sahasında Ankaraspor'u 2-0 mağlup eden Bodrumspor ise puanını 67 yaptı ve +32 averajla ikinci sıraya yükseldi. Deplasmanda Çorum FK'ya 2-1 mağlup olan 1461 Trabzon FK 67 puan, +31 averajla üçüncü sıraya gerilerken, sahasında Adıyaman FK'yı 5-0 mağlup eden Sivas Belediyespor ise 60 puanla dördüncü sıradaki yerini korudu.

Deplasmanda Kahramanmaraşspor'u 1-0 mağlup eden Afjet Afyonspor 59 puan, +26 averajla beşinci sıradaki yerini korurken, Vanspor ise 59 puan +7 averajla altıncı sırada yer aldı. Sahasında 1461 Trabzon FK'yı mağlup eden Çorum FK 58 puanla yedinci sıradaki yerini korurken, sahasında Niğde Anadolu FK'yı 4-3 mağlup eden Bayburt Özel İdarespor 56 puanla sekizinci sırada yer alırken, Somaspor ise 49 puan, +3 averajla dokuzuncu sıradaki yerinde kaldı. Sarıyer'e 5-1 mağlup olan İnegölspor 49 puan, -1 averajla onuncu sıradaki yerinde kalırken, Bodrumspor'a 2-0 mağlup olan Ankaraspor ise 47 puanla on birinci sırada yer aldı.

Lider Sakaryaspor ile 0-0 berabere kalan Etimesgut Belediyespor 41 puanla on ikinci sırada yer alırken, Sarıyer aldığı galibiyetle 39 puan -7 averajla on dördüncü sırada yer aldı. Serik Belediyespor sahasında konuk ettiği Diyarbekirspor'u 2-0 mağlup ederek, 39 puan -8 averajla on dördüncü sırada yer alırken, Diyarbekirspor ise 38 puanla on beşinci sıraya geriledi. Sivas Belediyespor'a 5-0 gibi net bir skorla mağlup olan Adıyaman FK 35 puanla on altıncı sırada yer alırken, Ergene Velimeşe'yi 1-0 mağlup eden Turgutluspor ise 34 puanla on yedinci sırada yer aldı. Grupta son üç sırada 28 puanlı Ergene Velimeşe, 22 puanlı Niğde Anadolu FK ve 18 puanla Kahramanmaraşspor yer alıyor.

bölgegazetesi

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Namaz Vakti 12 Nisan 2022
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Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sakaryaspor 34 75
2. Bodrumspor 34 67
3. 1461 Trabzon FK 34 67
4. Sivas Belediyespor 34 60
5. Afjet Afyonspor 34 59
6. Silahtaroğlu Vanspor FK 34 59
7. Çorum FK 34 58
8. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 33 56
9. Somaspor 33 49
10. İnegölspor 34 49
11. Ankaraspor 34 47
12. Etimesgut Belediyespor 34 41
13. Sarıyer 34 39
14. Serik Belediyespor 34 39
15. Diyarbekirspor 34 38
16. Adıyaman FK 34 35
17. Turgutluspor 34 34
18. Ergene Velimeşespor 34 28
19. Niğde Anadolu FK 34 22
20. Kahramanmaraşspor 34 18
Takımlar O P
1. Trabzonspor 32 72
2. Fenerbahçe 32 59
3. Konyaspor 32 58
4. Başakşehir 32 53
5. Adana Demirspor 32 52
6. Alanyaspor 32 52
7. Beşiktaş 32 50
8. Hatayspor 32 48
9. Antalyaspor 32 47
10. Karagümrük 32 46
11. Kasımpaşa 32 41
12. Sivasspor 32 41
13. Gaziantep FK 32 41
14. Galatasaray 32 41
15. Kayserispor 32 41
16. Giresunspor 32 39
17. Altay 32 29
18. Rizespor 32 29
19. Göztepe 32 27
20. Ö.K Yeni Malatya 32 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 30 60
2. Ümraniye 30 57
3. Bandırmaspor 30 55
4. İstanbulspor 29 51
5. Eyüpspor 30 50
6. Erzurumspor 29 47
7. Manisa Futbol Kulübü 30 43
8. Samsunspor 29 42
9. Adanaspor 30 41
10. Tuzlaspor 29 38
11. Keçiörengücü 29 38
12. Gençlerbirliği 29 38
13. Boluspor 29 35
14. Menemen Belediyespor 29 35
15. Altınordu 30 35
16. Denizlispor 29 33
17. Kocaelispor 29 33
18. Bursaspor 29 31
19. Balıkesirspor 29 11
Takımlar O P
1. M.City 31 74
2. Liverpool 31 73
3. Chelsea 30 62
4. Tottenham 31 57
5. Arsenal 30 54
6. West Ham United 32 51
7. M. United 31 51
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 29 40
10. Crystal Palace 31 37
11. Brighton 31 37
12. Aston Villa 31 36
13. Brentford 32 36
14. Southampton 31 36
15. Newcastle 31 34
16. Leeds United 32 33
17. Everton 30 28
18. Burnley 30 24
19. Watford 31 22
20. Norwich City 31 21