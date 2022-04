Vanspor, play-off umudunu sürdürüyor

Hafta sonu taraftarının yoğun desteğiyle, Somaspor'u 1-0 mağlup eden Vanspor, play-off'a çıkmak için mücadelesini devam ettirdi. Somaspor'u Mehmet Özdıraz'ın tek golüyle 1-0 mağlup eden Van temsilcisi, puanını 59'a çıkardı ve umutlarını bir sonraki haftaya taşımayı başardı. Ligde son 4 haftaya girilirken, oynanan maçlar kıran kırana geçiyor.

Bu periyotta 2 maçını sahasında, 2 maçını ise deplasmanda oynayacak olan Kırmızı- Siyahlılar, bu maçlarını kazanarak, rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek. Grupta son haftalara girilirken, play-off hattı ise ateş hattına döndü. Ligde oynadığı 34 maçta 16 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Vanspor, 59 puanla … sırada yer alıyor.

Son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla, play-off şansını zora sokan Vanspor, Ankaraspor, 1461 Trabzon FK, İnegölspor ve Niğde Anadolu FK maçlarını kayıpsız geçmesi halinde, yine rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek. Averaj anlamında üst sıralarda oynayan takımlar arasında en az averaj sahip olan Vanspor, puanların eşit olması halinde yine play-off'a gidemeyecek. Bu anlamda son 4 haftayı galibiyetlerle kapatmak isteyen Van temsilcisi, sezonu play-off potasının içerisinde tamamlamak istiyor.

NİĞDE ANADOLU FK VE KAHRAMANMARAŞSPOR LİGE VEDA EDEN İLK TAKIMLAR OLDU

Grupta son 4 haftaya girilirken, ligden düşen ilk iki takım belli oldu. Bayburt Özel İdarespor'a 4-3 mağlup olan Niğde Anadolu FK, bitime 4 hafta kala lige veda ederken, sahasında Afjet Afyonspor'a 1-0 mağlup olan Kahramanmaraşspor ise lige veda eden ikinci takım oldu.

GRUPTA DİĞER MAÇLAR…

Vanspor'un grubunda oynanan diğer maçlarda 75 puanla liderlik koltuğunda bulunan Sakaryaspor, deplasmanda Etimesgut Belediyespor ile 0-0 berabere kalırken, sahasında Ankaraspor'u 2-0 mağlup eden Bodrumspor ise puanını 67 yaptı ve +32 averajla ikinci sıraya yükseldi. Deplasmanda Çorum FK'ya 2-1 mağlup olan 1461 Trabzon FK 67 puan, +31 averajla üçüncü sıraya gerilerken, sahasında Adıyaman FK'yı 5-0 mağlup eden Sivas Belediyespor ise 60 puanla dördüncü sıradaki yerini korudu.

Deplasmanda Kahramanmaraşspor'u 1-0 mağlup eden Afjet Afyonspor 59 puan, +26 averajla beşinci sıradaki yerini korurken, Vanspor ise 59 puan +7 averajla altıncı sırada yer aldı. Sahasında 1461 Trabzon FK'yı mağlup eden Çorum FK 58 puanla yedinci sıradaki yerini korurken, sahasında Niğde Anadolu FK'yı 4-3 mağlup eden Bayburt Özel İdarespor 56 puanla sekizinci sırada yer alırken, Somaspor ise 49 puan, +3 averajla dokuzuncu sıradaki yerinde kaldı. Sarıyer'e 5-1 mağlup olan İnegölspor 49 puan, -1 averajla onuncu sıradaki yerinde kalırken, Bodrumspor'a 2-0 mağlup olan Ankaraspor ise 47 puanla on birinci sırada yer aldı.

Lider Sakaryaspor ile 0-0 berabere kalan Etimesgut Belediyespor 41 puanla on ikinci sırada yer alırken, Sarıyer aldığı galibiyetle 39 puan -7 averajla on dördüncü sırada yer aldı. Serik Belediyespor sahasında konuk ettiği Diyarbekirspor'u 2-0 mağlup ederek, 39 puan -8 averajla on dördüncü sırada yer alırken, Diyarbekirspor ise 38 puanla on beşinci sıraya geriledi. Sivas Belediyespor'a 5-0 gibi net bir skorla mağlup olan Adıyaman FK 35 puanla on altıncı sırada yer alırken, Ergene Velimeşe'yi 1-0 mağlup eden Turgutluspor ise 34 puanla on yedinci sırada yer aldı. Grupta son üç sırada 28 puanlı Ergene Velimeşe, 22 puanlı Niğde Anadolu FK ve 18 puanla Kahramanmaraşspor yer alıyor.

bölgegazetesi