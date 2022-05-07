Vanspor play-off'a veda etti

TFF 2. Futbol Ligi Kırmızı Grupta mücadele eden Vanspor, son hafta maçında sahasında konuk ettiği Niğde Anadolu FK’yı 4-2 mağlup etmesine rağmen, play-off'a veda etti.

Ev sahibi Vanspor Teknik Direktör Zeki Yılmaz sorumluluğunda sahaya; Onur Tekin, Miraç Acer, İsmet Kavuştu, Uğur Adem Gezer, Barış Gök, Barış Sağır, Fatih Somuncu, Ogün Özçiçek, Emrah Tacir, Mehmet Özdıraz ve Hamza Küçükköylü ilk onbiri ile çıktı. Konuk Niğde Anadolu ise sahaya; Mertcan Dağlı, Ferhat Katipoğlu, Yiğit Demir, Alperen Selvi, Hüseyin Solaklı, Polat Abay, Hüseyin Erkan, Emre Oymak, Eren Aydın, Atalay Yıldırım ve Ertuğrul Tekşen ilk onbiri ile çıktı. Van Atatürk Şehir Stadı’nda saat 15.00’te başlayan karşılaşmayı Gürcan Hasova, Mehmet Dura, Muhammet Oğuzhan Öztaş ve Taner Tuncer hakem dörtlüsü yönetti.

24. dakikada Vanspor 1-0 öne geçti. Mehmet Özdıraz’ın soldan ortasında savunmadan seken topu önünde bulan Emrah Tacir’in vuruşunda, fileler havalandı ve Vanspor 1-0 öne geçti. 32. dakikada Vanspor durumu 2-0 yaptı.

Mehmet Özdıraz’ın pasında sağ kanatta topla buluşan Miraç, rakiplerini geçerek topu Hamza’nın önüne bıraktı. Hamza sert ve düzgün vurarak takımını 2-0 öne geçiren golü kaydetti. 37. dakikada Vanspor durumu 3-0 yaptı. Barış Gök’ün derin pasında topla buluşan Mehmet, rakiplerini çalımlayarak, sert ve düzgün vurdu. Top kalecinin üzerinden filelerle buluştu ve Vanspor 3-0 öne geçti.

İlk yarı Vanspor’un 3-0’lük üstünlüğü ile tamamlandı. 66. dakikada Vanspor durumu 4-0 yaptı. Mehmet Özdıraz’ın ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Fatih Somuncu, fileleri havalandırarak takımını 4-0 öne geçiren golü kaydetti. 80. dakikada Niğde Anadolu FK, Barışcan’ın golüyle durumu 4-1 yaptı. 83. dakikada Niğde Anadolu FK durumu 4-2 yaptı.

Ceza alanı ön çizgisinde topla buluşan Sarper, sert ve düzgün vurarak durumu 4-2 yapmayı başardı. Maçta başka gol ve önemli atak olmadı, Vanspor rakibini 4-2 yenmesine rağmen, kendisiyle aynı puanda bulunan Bayburt Özel İdarespor'un sahasında Ergene Velimeşespor'u 1-0 yenmesi sonucu ikili averaj farkıyla play-off'a veda etti.

bölgegazetesi