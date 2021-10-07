Vanspor, PFDK'ya sevk edildi!

Vanspor, Sakaryaspor maçında çirkin ve kötü tezahürat, nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Vanspor'un grubunda İnegölspor, Bayburt Özel İdarespor, Hekimoğlu Trabzon, Kahramanmaraşspor, Bodrumspor ve Diyarbekirspor'da Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Altıncı haftası geride kalan TFF 2. Lig Kırmızı grupta heyecan fırtınası her geçen gün artmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Cumartesi sonu oynanan karşılaşmada Vanspor'un da içerisinde bulunduğu yedi kulüp, Futbol Disiplin Talimatına aykırı hareketler nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Kırmızı- Siyahlıların geçtiğimiz hafta sahasında konuk ettiği ve 0-0 berabere kaldığı Sakaryaspor mücadelesi sonrası, taraftarların çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

7 KULÜP PFDK'YA SEVK EDİLDİ

TFF tarafından yapılan açıklamada, " Silahtaroğlu Vanspor Futbol Kulübü'nün 02.10.2021 tarihinde oynanan Silahtaroğlu Vanspor FK- Sakaryaspor A.Ş. (0-0) TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. İnegölspor Kulübü'nün 02.10.2021 tarihinde oynanan İnegölspor-Adıyaman Futbol Kulübü A.Ş. (3-2) TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, İnegölspor Kulübü futbolcusu Hakkı İsmet Şimşek'in aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 03.10.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. An Zentrum Bayburt Özel İdare Spor Kulübü'nün 02.10.2021 tarihinde oynanan An Zentrum Bayburt Özel İdare Spor-Sivas Belediye Spor (0-0) TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. Hekimoğlu Trabzon Kulübü teknik sorumlusu Bahaddin Güneş'in 02.10.2021 tarihinde oynanan Hekimoğlu Trabzon-Afjet Afyonspor (1-1) TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 03.10.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine, Hekimoğlu Trabzon Kulübü futbolcusu Hakan Demir'in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 03.10.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" denildi.

Açıklamanın devamında, "Kahramanmaraşspor A.Ş. Kulübü'nün 02.10.2021 tarihinde oynanan Sarıyer-Kahramanmaraşspor A.Ş. (3-1) TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. Bodrumspor A.Ş. Kulübü'nün 02.10.2021 tarihinde oynanan Bodrumspor A.Ş.-Turgutluspor (3-0) TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. Diyarbekir Spor A.Ş. Kulübü'nün 02.10.2021 tarihinde oynanan Ankaraspor-Diyarbekir Spor A.Ş. (1-0) TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "7 futbolcusunun sarı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi. BölgeGazetesi