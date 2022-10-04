Vanspor, on birinci sıraya geriledi

Son haftalarda istediği sonuçları alamayan Van temsilcisi, lider İskenderunspor deplasmanından da eli boş dönmüştü. İskenderunspor'a 1-0 mağlup olan Vanspor, grupta maçların tamamlanmasıyla 9 puanla on birinci sıraya geriledi. Ligde oynadığı 7 maçta, 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Vanspor, 9 puanla on birinci sırada yer aldı.

Son maçlarda istediği oyunu sahaya yansıtamayan ve beklentileri karşılayamayan Van temsilcisi, zor günler geçiriyor. Lige kısıtlı imkanlar ve olumsuzluklar gölgesinde başlayan Van temsilcisi, ligde geride bırakılan 7 haftanın ardından 9 puan toplayabildi. Liderle arasındaki puan farkı 9'a çıkan Van temsilcisi, önümüzdeki süreçte oynayacağı maçları kazanarak, hedefine ulaşmak istiyor. Grupta ilk maçta sahasında Pazarspor'u son dakikalarda bulduğu golle 1-0 mağlup eden Vanspor, bir sonraki hafta deplasmanda karşılaştığı Fethiyespor'a yine benzer maçta son dakikada kalesinde gördüğü golle 1-0 mağlup olmuştu.

Ligin üçüncü hafta maçında sahasında 1461 Trabzon FK ile 1-1 berabere kalan Van temsilcisi, bir sonraki hafta deplasmanda karşılaştığı Adıyaman FK ile 1-1 berabere kalmıştı. Beşinci hafta maçında sahasında Zonguldak Kömürspor'u 3-1'le geçen Vanspor, altıncı hafta maçında ise, deplasmanda Kırklarelispor ile 1-1 berabere kalarak yenişememişti. Geçtiğimiz Cumartesi günü ise lidere konuk olan Vanspor, sahadan 1-0 mağlup ayrılmıştı.

Bu periyotta rakip fileleri 7 kez havalandıran Van temsilcisi kalesinde ise 6 gol gördü. Lider İskenderunspor bu periyotta 18 puan toplarken, Kocaelispor, Karacabey Belediyespor ise 15 puan topladı. Bucaspor 1928, Zonguldak Kömürspor ise, 13'er puan toplarken, Ankara Demirspor, 1461 Trabzon FK 12'şer puan toplarken, Kırklarelispor, Fethiyespor ve Serik Belediyespor ise 10'ar puan topladı. Vanspor, GMG Kastamonuspor'un 9 puanı bulunurken, Etimesgut Belediyespor ise 8 puanda kaldı. Sarıyer, Kırşehir Futbol Spor Kulübü 7 puan toplarken, Adıyaman Futbol Kulübü ise, 5 puan toplayabildi.

Diyarbekirspor ve Balıkesirspor'un 4'er puanı bulunurken, Uşakspor'un 3, son sıradaki Pazarspor'un ise 1 puanı bulunuyor. Vanspor, yarın saat 14.30'da sahasında Diyarbekirspor'u konuk edecek. Zeki Yılmaz'dan boşalan teknik direktörlük görevine ise, kimin getirileceği henüz netlik kazanmadı.

Van Bölge Gazetesi