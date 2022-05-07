Vanspor, Niğde Anadolu'yu konuk ediyor

Ligin son maçında bugün saat 15.00'te evinde Niğde Anadolu ile karşılaşacak olan Vanspor, play-off'a kalmak için rakibini yenip, Bayburt Özel İdarespor'un Ergene Velimeşespor'a yenilmesini veya beraber kalmasını bekleyecek.

VAN'DA SPOR 07.05.2022, 09:49
Vanspor, Niğde Anadolu'yu konuk ediyor

2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Kırmızı- Siyahlılar, bugün saat 15.00'te sahasında Niğde Anadolu FK ile karşı karşıya gelecek. Niğde Anadolu FK'yı yenmek isteyen Vanspor, bir yandan da Bayburt Özel İdarespor- Ergene Velimeşe karşılaşmasından çıkacak olan sonucu bekleyecek. Kırmızı- Siyahlılar bugün sahasında oynayacağı zorlu Niğde Anadolu FK maçını taraftarının da desteğiyle kazanarak, Bayburt Özel İdarespor'un sahasında Ergene Velimeşe'ye kaybetmesini bekleyecek.

Ergene Velimeşe ise bu zorlu mücadeleyi kazanarak, Adıyaman FK'nın puan kaybetmesini bekleyecek. Ergene Velimeşe'nin Bayburt'u yenmesi ve Vanspor'un ise sahasında kazanması halinde, Vanspor play-off'a giden son takım olacak. Öte yandan Ergene Velimeşe'nin kazanması, Adıyaman FK ise deplasmanda Bodrumspor'a mağlup olması halinde, düşen son takım ise Adıyaman FK olacak. Ligin üst sıralarını ve alt sıralarını yakından ilgilendiren müsabakalarda gözler bir yandan da Bayburt Özel İdarespor- Ergene Velimeşe maçında olacak.

Geçtiğimiz hafta deplasmanda karşılaştığı maçta İnegölspor'u 3-2 mağlup ederek, play-off umutlarını sürdüren Vanspor, bugün sahasında oynayacağı Niğde Anadolu FK maçını kazanmak için sahaya çıkacak. Niğde Anadolu FK maçının hazırlıklarını Zeki Yılmaz teknik sorumluluğunda yoğun bir tempoda tamamlayan Vanspor, ligde son haftaya girilirken, Niğde Anadolu FK'yı sahasında mağlup ederek, play-off'a çıkmak için Bayburt Özel İdarespor'un puan kaybetmesini bekleyecek. Son 5 lig maçında 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Van temsilcisi, yarın sahasında oynayacağı Niğde Anadolu FK maçını kazanmak için sahaya çıkacak.

Van temsilcisi, Niğde Anadolu FK'yı sahasında mağlup ederek, play-off'a çıkmak için Bayburt Özel İdarespor'un puan kaybetmesini bekleyecek. Van Atatürk Şehir Stadyumu'nda bugün saat 15.00'te başlayacak olan zorlu mücadeleyi Gürcan Hasova, Mehmet Dura, Muhammet Oğuzhan Öztaş ve Taner Tuncer hakem dörtlüsü yönetecek. Ligde oynadığı 37 maçlık periyotta 17 galibiyet, 12 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan Vanspor, 63 puanla altıncı sırada yer alırken, Niğde Anadolu FK ise 37 maçlık periyotta 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 22 mağlubiyet aldı. Niğde temsilcisi 29 puanla on dokuzuncu sırada bulunuyor.

GRUPTA ZORLU MAÇLAR…

Şampiyon Sakaryaspor, deplasmanda dördüncü sıradaki Sivas Belediyespor'a konuk olurken, ikinci sıradaki 1461 Trabzon FK ise Ankaraspor deplasmanına gidecek. Üçüncü sıradaki Bodrumspor sahasında Adıyaman FK ile karşılaşırken, beşinci sırada yer alan Vanspor'un play-off çıkması için puan kaybetmesi gereken Bayburt Özel İdarespor ise sahasında Ergene Velimeşe ile karşı karşıya gelecek.

Afjet Afyonspor Çorum FK deplasmanına giderken, Somaspor ise sahasında İnegölspor'la kozlarını paylaşacak. Etimesgut Belediyespor, Serik Belediyespor deplasmanına giderken, Diyarbekirspor ile deplasmanda Sarıyer ile karşı karşıya gelecek. Turgutluspor ise Kahramanmaraş deplasmanına gidecek.

bölgegazetesi

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Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sakaryaspor 37 84
2. 1461 Trabzon FK 37 73
3. Bodrumspor 37 72
4. Sivas Belediyespor 37 66
5. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 37 63
6. Silahtaroğlu Vanspor FK 37 63
7. Afjet Afyonspor 37 62
8. Çorum FK 37 62
9. Ankaraspor 37 54
10. Somaspor 37 52
11. İnegölspor 37 50
12. Etimesgut Belediyespor 37 47
13. Serik Belediyespor 37 42
14. Diyarbekirspor 37 41
15. Sarıyer 37 40
16. Adıyaman FK 37 38
17. Ergene Velimeşespor 37 35
18. Turgutluspor 37 34
19. Niğde Anadolu FK 37 29
20. Kahramanmaraşspor 37 19
Takımlar O P
1. Trabzonspor 36 78
2. Fenerbahçe 35 68
3. Konyaspor 35 64
4. Başakşehir 35 60
5. Alanyaspor 35 55
6. Beşiktaş 35 54
7. Karagümrük 35 53
8. Adana Demirspor 35 52
9. Antalyaspor 35 52
10. Hatayspor 36 50
11. Sivasspor 35 48
12. Kasımpaşa 35 47
13. Galatasaray 35 47
14. Kayserispor 36 44
15. Giresunspor 35 43
16. Gaziantep FK 36 43
17. Altay 35 33
18. Rizespor 35 33
19. Göztepe 35 28
20. Ö.K Yeni Malatya 35 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 34 67
2. Ümraniye 33 66
3. Erzurumspor 33 57
4. İstanbulspor 33 57
5. Bandırmaspor 33 55
6. Eyüpspor 33 51
7. Samsunspor 33 47
8. Tuzlaspor 33 46
9. Manisa Futbol Kulübü 34 46
10. Adanaspor 34 44
11. Keçiörengücü 33 44
12. Denizlispor 33 42
13. Gençlerbirliği 33 42
14. Boluspor 33 41
15. Altınordu 33 41
16. Kocaelispor 33 40
17. Bursaspor 33 38
18. Menemen Belediyespor 33 38
19. Balıkesirspor 33 12
Takımlar O P
1. M.City 34 83
2. Liverpool 34 82
3. Chelsea 34 66
4. Arsenal 34 63
5. Tottenham 34 61
6. M. United 36 58
7. West Ham United 35 52
8. Wolverhampton Wanderers 34 49
9. Brighton 35 44
10. Newcastle 35 43
11. Leicester City 33 42
12. Crystal Palace 34 41
13. Aston Villa 33 40
14. Brentford 35 40
15. Southampton 35 40
16. Burnley 34 34
17. Leeds United 34 34
18. Everton 33 32
19. Watford 34 22
20. Norwich City 34 21