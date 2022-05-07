Vanspor, Niğde Anadolu'yu konuk ediyor

2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Kırmızı- Siyahlılar, bugün saat 15.00'te sahasında Niğde Anadolu FK ile karşı karşıya gelecek. Niğde Anadolu FK'yı yenmek isteyen Vanspor, bir yandan da Bayburt Özel İdarespor- Ergene Velimeşe karşılaşmasından çıkacak olan sonucu bekleyecek. Kırmızı- Siyahlılar bugün sahasında oynayacağı zorlu Niğde Anadolu FK maçını taraftarının da desteğiyle kazanarak, Bayburt Özel İdarespor'un sahasında Ergene Velimeşe'ye kaybetmesini bekleyecek.

Ergene Velimeşe ise bu zorlu mücadeleyi kazanarak, Adıyaman FK'nın puan kaybetmesini bekleyecek. Ergene Velimeşe'nin Bayburt'u yenmesi ve Vanspor'un ise sahasında kazanması halinde, Vanspor play-off'a giden son takım olacak. Öte yandan Ergene Velimeşe'nin kazanması, Adıyaman FK ise deplasmanda Bodrumspor'a mağlup olması halinde, düşen son takım ise Adıyaman FK olacak. Ligin üst sıralarını ve alt sıralarını yakından ilgilendiren müsabakalarda gözler bir yandan da Bayburt Özel İdarespor- Ergene Velimeşe maçında olacak.

Geçtiğimiz hafta deplasmanda karşılaştığı maçta İnegölspor'u 3-2 mağlup ederek, play-off umutlarını sürdüren Vanspor, bugün sahasında oynayacağı Niğde Anadolu FK maçını kazanmak için sahaya çıkacak. Niğde Anadolu FK maçının hazırlıklarını Zeki Yılmaz teknik sorumluluğunda yoğun bir tempoda tamamlayan Vanspor, ligde son haftaya girilirken, Niğde Anadolu FK'yı sahasında mağlup ederek, play-off'a çıkmak için Bayburt Özel İdarespor'un puan kaybetmesini bekleyecek. Son 5 lig maçında 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Van temsilcisi, yarın sahasında oynayacağı Niğde Anadolu FK maçını kazanmak için sahaya çıkacak.

Van temsilcisi, Niğde Anadolu FK'yı sahasında mağlup ederek, play-off'a çıkmak için Bayburt Özel İdarespor'un puan kaybetmesini bekleyecek. Van Atatürk Şehir Stadyumu'nda bugün saat 15.00'te başlayacak olan zorlu mücadeleyi Gürcan Hasova, Mehmet Dura, Muhammet Oğuzhan Öztaş ve Taner Tuncer hakem dörtlüsü yönetecek. Ligde oynadığı 37 maçlık periyotta 17 galibiyet, 12 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan Vanspor, 63 puanla altıncı sırada yer alırken, Niğde Anadolu FK ise 37 maçlık periyotta 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 22 mağlubiyet aldı. Niğde temsilcisi 29 puanla on dokuzuncu sırada bulunuyor.

GRUPTA ZORLU MAÇLAR…

Şampiyon Sakaryaspor, deplasmanda dördüncü sıradaki Sivas Belediyespor'a konuk olurken, ikinci sıradaki 1461 Trabzon FK ise Ankaraspor deplasmanına gidecek. Üçüncü sıradaki Bodrumspor sahasında Adıyaman FK ile karşılaşırken, beşinci sırada yer alan Vanspor'un play-off çıkması için puan kaybetmesi gereken Bayburt Özel İdarespor ise sahasında Ergene Velimeşe ile karşı karşıya gelecek.

Afjet Afyonspor Çorum FK deplasmanına giderken, Somaspor ise sahasında İnegölspor'la kozlarını paylaşacak. Etimesgut Belediyespor, Serik Belediyespor deplasmanına giderken, Diyarbekirspor ile deplasmanda Sarıyer ile karşı karşıya gelecek. Turgutluspor ise Kahramanmaraş deplasmanına gidecek.

bölgegazetesi