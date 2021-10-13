Vanspor Maraş maçına hazırlanıyor
2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Vanspor, Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Kahramanmaraşspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Vanspor, deplasmanda oynayacağı maçı kazanarak, ligdeki çıkışını sürdürmek istiyor.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Vanspor, hafta sonu deplasmanda ligin puansız tek takımı olan Kahramanmaraşspor'a konuk olacak. Kırmızı-siyahlılar saat 14.00'te başlayacak olan maçta rakibini mağlup ederek, ligdeki çıkışını sürdürmek istiyor.
Kırmızı-siyahlı takım önceki hafta sahasında Serik Belediyespor karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetin moraliyle, Kahramanmaraşspor maçına çıkacak.
Şahabettin Özarslaner tesislerinde günde çift idmanla Kahramanmaraşspor'a bilenen Vanspor, bu maçı da kazanarak, namağlup serisini sürdürmeyi hedefliyor.
Grupta 17 puanla 3. sırada bulunan Vanspor, puansız son sırada yer alan Kahramanmaraşspor'la 17 Ekim Pazar günü saat 14.00'te karşı karşıya gelecek.
Vanspor ligde oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 2 beraberlik alarak 17 puan toplamayı bilirken, rakip filelere gönderdiği 14 gole karşılık, kalesinde 6 gol gördü.
Zayıf rakip Kahramanmaraşspor ise oynadığı 7 karşılaşmada hiç puan alamazken, rakip ağları 3 kez sarsarken, kalesinde ise 20 gol gördü.
Ligde ortaya koyduğu performans ve aldığı galibiyetlerle rakiplerine gözdağı veren Vanspor, çalışmalarını galibiyet üzerine kurdu.
Öte yandan Kahramanmaraş Hanefi Mahçiçek Stadyumu'nun bakımda olması nedeniyle, maçın Adana Ceyhan İlçe Stadyumu'nda oynanacağı açıklandı. Maç Pazar günü saat 14.00'te başlayacak.
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