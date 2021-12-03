Vanspor maçında Fair Play örneği

Yeşil-beyazlı takımda Oğulcan Ülgün takımını atağa kaldırırken sakatlanarak oyunu bırakırken, diğer oyuncular Oğulcan’ın son durumunu görmeden oyuna devam etti. Vansporlu oyuncuların bir kısmı da oyunu bırakırken, atağa kalkan Konyaspor Barış Gök’ün kendi kalesine attığı gol ile maçta 1-0 öne geçti. Yeşil-beyazlı takımda Oğulcan’ın sakatlığından dolayı bazı oyuncuların pozisyona devam etmediğini gören Konyaspor teknik heyeti, Vanspor santrasında kaleyi açarak rakip takımın beraberlik golüne izin verdi. Hamza Küçükköylü’nün skoru 1-1’e getirmesinin ardından stadyumda bulunan taraftarlar da takımlarını alkışladı.

Maç Konyaspor'un 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi ve Konyaspor tur atladı.

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