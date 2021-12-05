Vanspor Maçı Sonrası Taraftarlara Sert Müdahale!

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup 16. hafta maçında Vanspor Futbol Kulübü, evinde karşılaştığı Ankaraspor maçının bitiş düdüğüyle birlikte tribünler karıştı.

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte tribünlere giren polis ekipleri bir genci orantısız güç kullanarak gözaltına almak istedi. Taraftarların tepki göstermesi üzerine tribünlere giren çevik kuvvet polisleri Vansporlulara yönelik sergiledikleri müdahaleyi sürdürdü.

Taraftarları yaka paça tribünlerden çıkarmak isteyen çevik kuvvet polisleri, bazı taraftarları ise darp etti.

Komiser: Taraftarın kolu kırılsaydı haklıydınız

Protokolün sert müdahaleye tepki göstermesi üzerine stat güvenliğinden sorumlu bir komiser gözaltına alınan genç ile ilgili “Kolu kırılsa haklıydınız ama kolu kırılmadı, (tepki göstererek) şov yapmayın, gidin işinize” söylemi üzerine çıkan tartışma yeniden alevlendi.

Polis gazetecinin üzerine yürüdü!

Çıkan olaylar sonrası görüntü çekmeye çalışan basın mensuplarınada müdahale etmeye çalışan polis ekipleri, bir gazetecinin de üzerine yürüdü. Statta bulunan gazetecilerin, meslektaşlarına karşı sergilenen duruma tepki göstermesinin ardından gazetecinin üzerine yürüyen polis olay yerinden uzaklaştıdıldı.

Orantısız güce tepki!

Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, VATSO Derneği Başkanı Zahir Kandaşoğlu, Deva Partisi Van İl Başkan Yardımcısı Cengiz Erbenzer, Vanspor yönetiminden Yavuz Kuşan, Özcan Kara ve Yunus Emre Aykaç, polisin gözaltına alınan taraftara karşı sergilediği orantısız güce tepki göstererek gözaltına alınan gencin serbest bırakılmasını istedi.