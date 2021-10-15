Vanspor'lular Kahvaltıda Bir Araya Geldi

Vanspor Teknik Direktörü öncülüğünde düzenlenen kahvaltıya Vanspor'un futbolcuları ve aileleri katıldı. Futbolculara ve ailelerine maç öncesi motivasyon toplantısı mahiyetinde bir kahvaltı düzenlendi.

VAN'DA SPOR 15.10.2021, 09:40 15.10.2021, 10:53
Vanspor'lular Kahvaltıda Bir Araya Geldi

2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Vanspor'da moraller yerinde. Teknik Direktör Saffet İşler, futbolculara ve ailelerine moral kahvaltısı verdi. Teknik Direktör Saffet İşler'in ev sahipliğinde bir araya gelen futbolcu ve aileleri güzel bir gün geçirdi. Takımının başarılı olması için önemli aktivitelere imza atan İşler, Kahramanmaraşspor maçı öncesi futbolculara ve ailelerine kahvaltı ikramında bulundu.

Vanspor'lu futbolculara moral kahvaltısı…

kaynak:bölgegazetesivan
 

#vanspor
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