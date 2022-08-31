Vanspor'lu Yaser, haftanın onbirinde…

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Vanspor, ligin ilk haftasında konuk ettiği Pazarspor'u 1-0 mağlup ederek, lige galibiyetle başladı. Geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezon da sosyal medyada birçok kişinin değerlendirmesi alınarak hazırlanan 'Haftanın En İyi Onbiri' açıklandı.

Sosyal medyada Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup son haftanın en başarılı on bir sporcusunu belirledi. Sporseverlerin de değerlendirmesi sonucu belirlenen onbirde, bu hafta Pazarspor karşısında Vanspor'a galibiyeti getiren golü kaydeden Yaser Hacımustafaoğlu da yer aldı.

Sporseverlerin de değerlendirmesi sonucu ile belirlenen onbirde, Vanspor'dan Yaser Hacımustafaoğlu'nun yanı sıra; Zonguldak Kömürspor'dan Ercüment Eray Ataklı, Hakan Çevik, Emre Kara, İskenderunspor'dan İrfan Başaran, Kocaelispor'dan Beykan Şimşek, Yalçın Kılıç, Serik Belediyespor'dan Erdi Zengin, Diyarbekirspor'dan Yasin Elmas, Gökhan Siverek, 1461 Trabzon FK'dan ise Nafican Yardımcı haftanın en iyi onbiri arasında yer aldı.