Vanspor'lu Uğur Can'dan kötü haber

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Vanspor'da, hafta sonu oynana Fethiyespor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Uğur Can'ın yapılan tetkikler neticesinde, sağ çapraz bağında yırtık tespit edildi.

VAN'DA SPOR 25.01.2023, 09:20 25.01.2023, 10:56
Vanspor'lu Uğur Can'dan kötü haber

Vanspor, Pazar günü sahasında konuk ettiği Fethiyespor'u 2-0 mağlup ederek, yenilmezlik serisini sürdürmüştü. Bu maçta 78. dakikada sakatlanarak oyundan çıkan Uğur Can'ın yapılan tetkikler neticesinde, sağ çapraz bağında yırtık tespit edildi.

Vanspor Futbol Kulübü tarafından yapılan açıklamada, "Takımımızın, Fethiyespor ile oynadığı müsabakada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Uğur Can'ın yapılan tetkikler neticesinde, sağ çapraz bağında yırtık tespit edilmiştir. Bu duruma istinaden futbolcumuzun Pazartesi günü sağ çapraz bağından ameliyat olması planlanmıştır. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede daha güçlü aramıza döneceğine inanıyoruz" ifadelerine yer verildi.

UĞUR CAN'IN VANSPOR PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Vanspor'a transfer olan ve o sezonun bekleneni karşılayamayan Uğur Can, bu sezon attığı gollerle takıma ciddi katkı sundu. Bu sezon Vanspor formasıyla 22 resmi maça çıkan Uğur Can, 9 gol atıp, 3 asist katkısında bulundu. Vanspor'da en fazla gol atan oyunculardan biri olan Uğur Can, oynadığı maçlarda bin 733 dakikada sahada kalmayı başardı. Uğur Can'ın en az 5-6 ay sahalarda uzak kalması bekleniyor.

Van Bölge Gazetesi

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