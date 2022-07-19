Vanspor lige sıkı hazırlanıyor

2022-2023 futbol sezonunda 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele edecek olan Vanspor, kentteki kampta güç depolamaya devam ediyor. Sezona sıkıntılı kongre sürecinin gölgesinde başlayan Vanspor, Zeki Yılmaz teknik direktörlüğünde, Van'da kamp çalışmalarını sürdürüyor. Bir yandan transfer çalışmalarını sürdüren Vanspor, bir yandan da lige sıkı bir şekilde hazırlanmaya çalışıyor. 2022-2023 futbol sezonunda 2. Lig Kırmızı Grupta güçlü takımlarla mücadele verecek olan Vanspor, ligde başarılı bir grafik çizmek için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Yavuz Kuşan başkanlığındaki geçici yönetim bir yandan 20 Ağustos'ta (yarın) yapılacak olan kongre hazırlığı yaparken, bir yandan da takıma faydalı olabilecek transferleri yapmaya çalışıyor. Teknik Direktör Zeki Yılmaz ve transfer komitesinin listesine göre çalışmalar yürütülürken, Van kampında 20'ye yakın futbolcunun bulunduğu belirtildi.

Van kampında dış transferde 3, iç transferde 10, alt yapıdan ise 8 futbolcu ile sözleşme imzalanırken, takıma takviye yapılması konusunda çalışmalar sürüyor. 3 Ağustos'a kadar Şahabettin Özarslaner Spor Tesisleri'nde çalışma yapacak olan Vanspor'un, 5 Ağustos'ta Ankara Kızılcahamam veya Bolu'da ikinci kamp dönemine başlayacak. Burada 4-5 hazırlık maçı yapacak olan Vanspor, 20 Ağustos itibariyle Van'a dönecek.

"ÇALIŞMALARIMIZI YOĞUN BİR TEMPODA SÜRDÜRÜYORUZ"

Kamp çalışmaları hakkında gazetemize özel açıklamalarda bulunan Vanspor Teknik Direktörü Zeki Yılmaz, "Öncelikle kazasız, belasız ve sakatsız bir sezon diliyorum. Kulüp olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Ama biz burada başarılı olmak ve mevcut problemleri çözmek için göreve geldik. Çalışmalarımızı yoğun bir tempoda sürdürüyoruz. Bunun yanında eksiklerimiz de tespit ediyoruz.

İyi bir takım kurmaya çalışıyoruz. Vanspor'un formasına yakışacak arkadaşları aramıza katmaya çalışıyoruz. İç transferde 10, dış transferde ise 3 futbolcuyla sözleşme imzaladık. Bunun yanı sıra altyapıdan genç 8 genç kardeşimizi A takımımıza kazandırdık. Geçtiğimiz sezonda takım mücadele eden oyuncularımızın çoğunu takımda tutmaya çalıştık. En azından iskeletimizi korumak istedik. Hemen hemen istediğimiz futbolcularla anlaştık. Birkaç istediğimiz arkadaşımız takımdan ayrıldı. Bu eksikleri de yapacağımız transferlerle kapatacağız" dedi.

"VANSPOR'A KATKI SUNACAK TRANSFERLER YAPMAK İSTİYORUZ"

Çok iyi bir tempoda çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Yılmaz, "Futbolcu kardeşlerimiz çok iyi bir özveri ile çalışmalarını yapıyorlar. Onların tempolarından memnunum. Bize katkı sunacak, sürekli oynayacak oyuncularla iyi bir kadro kurmayı hedefliyoruz. Yolumuza pes etmeden devam ediyoruz. Şuanda görüştüğümüz 4-5 tane çok iyi futbolcu var.

Nokta atışı yapmak istiyoruz. Vanspor'a katkı sunacak transferler yapmak istiyoruz. Bu konuda hata yapmamak adına sık dokuyoruz. Bu oyunculardan en az 3 tanesini bu hafta bitirmek istiyoruz. Çarşamba günü bir kongremiz var. Bu kongre sürecini de tamamladıktan sonra inşallah diğer görüştüğümüz futbolcuları da kadromuza katacağız. 3 Ağustos'a kadar Van'da çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Akabinde ya Bolu yada Ankara Kızılcahamam'da 12 günlük kamp yapacağız. Burada 4-5 tane hazırlık maçı yapacağız. 20 Ağustos'ta da Van'da tekrar toplanacağız" ifadelerini kullandı.

KIRMIZI GRUPTA GÜÇLÜ TAKIMLAR YER ALIYOR

Vanspor'un 2022-2023 futbol sezonunda mücadele edeceği Kırmızı Grupta, 1461 Trabzon FK, Adıyaman FK, Ankara Demirspor, Balıkesirspor, Bucaspor 1928, Zonguldak Kömürspor, Diyarbekirspor A.Ş, Etimesgut Belediyespor, Fethiyespor, GMG Kastamonuspor, İskenderunspor A.Ş, Karacabey Belediyespor, Kırşehir Belediyespor, Kocaelispor, Pazarspor, Sarıyer, Serik Belediyespor, Uşakspor A.Ş ve Kırklarelispor takımları yer alıyor.

Van Bölge Gazetesi