Vanspor, lidere konuk oluyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden ve önceki hafta sahasında konuk ettiği Sarıyer ile 1-1 berabere kalan ve hanesine 1 puan yazdıran Van temsilcisi, ligin on yedinci haftasında bugün deplasmanda Bucaspor ile karşı karşıya geliyor. Bugün saat 14.00'te oynayacağı zorlu mücadelenin hazırlıklarını hafta boyunca yoğun bir tempoda sürdüren Van temsilcisi, zorlu deplasmandan 3 puan çıkararak, istikrarlı çıkışını sürdürmek istiyor. Ligde oynadığı 16 maçta, 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Kırmızı- Siyahlılar, bugün saat 14.00'te deplasmanda oynayacağı zorlu maçı kazanarak, puanını 27'ye yükseltmek ve üst sıralarla arasındaki puan farkını eritmek istiyor.

Hafta boyunca Teknik Direktör Ümit Bozkurt sorumluluğunda Şahabettin Özarslaner Spor Tesisleri'nde, lider Bucaspor maçının hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdüren Vanspor, zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

Ligde oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Ümit Bozkurt'un öğrencileri, deplasmanda karşılaşacağı Bucaspor karşısında 3 puan için mücadele edecek. Van temsilcisi, bugün oynayacağı zorlu maçı kazanarak, bir sonraki hafta sahasında karşılaşacağı Uşakspor maçı öncesi moralini üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor. Yeni Buca Stadyumu'nda bugün saat 14.00'te oynanacak olan zorlu mücadeleyi İlker Yasin Avcı, Selim Şenöz, Mücahid Adem Çelebi ve Cihan Ataş hakem dörtlüsü yönetecek.

GRUPTA KIRAN KIRANA MAÇLAR…

Vanspor'un grubunda 35 puan +15 averajla lideri takibini sürdüren ikinci sıradaki Kocaelispor, sahasında Etimesgut Belediyespor'u konuk ederken, 34 puanla üçüncü sırada bulunan İskenderunspor ise, Sarıyer deplasmanına gidecek. 30 puanla dördüncü sırada bulunan Karacabey Belediyespor, Kırşehir Futbol Spor Kulübü deplasmanına giderken, 29 puanla beşinci sırada yer alan 1461 Trabzon FK ise, son sıradaki Pazarspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.

Ankara Demirspor, evinde GMG Kastamonuspor'u misafir ederken, Kırklarelispor ise, Fethiyespor deplasmanında puan veya puanlar için mücadele edecek. Antalya temsilcisi Serik Belediyespor, evinde Diyarbekirspor'u konuk ederken, Zonguldak Kömürspor ise, deplasmanda Uşakspor ile karşı karşıya gelecek. Gruptaki son maçta Adıyaman FK bir altındaki Balıkesirspor ile deplasmanda mücadele edecek.

Van Bölge Gazetesi