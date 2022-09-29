Vanspor, lider İskenderun'a bileniyor

Ligin altıncı haftasında deplasmanda karşılaştığı ve 1-0 öne geçtiği maçta Kırklarelispor ile 1-1 berabere kalan Kırmızı-Siyahlı takım, Cumartesi günü deplasmanda lider İskenderunspor ile karşı karşıya gelecek. Ligde oynadığı 6 maçta, 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Van temsilcisi, deplasmanda oynayacağı zorlu maçı kazanarak, puanını 12'ye yükseltmek istiyor.

Liderle oynayacağı maçın hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdüren Van temsilcisi, zorlu maçı kazanarak, bir sonraki hafta konuk edeceği Diyarbekirspor maçı öncesi moralini üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor. Zeki Yılmaz teknik sorumluluğunda, Kırklareli kampında çalışmalarını devam ettiren Vanspor, zorlu deplasmandan 3 puanla dönmeyi amaçlıyor.

Ligin ilk haftasında evinde Pazarspor'u 1-0 mağlup eden, ikinci hafta maçında ise, Fethiyespor'a 1-0 mağlup olan Vanspor, ligin üçüncü haftasında evinde 1461 Trabzon ile 1-1 berabere kalmıştı. Kırmızı- Siyahlı takım, dördüncü hafta maçında konuk olduğu maçta Adıyaman FK ile 1-1 berabere kalırken, beşinci hafta maçında sahasında Zonguldak Kömürspor'u 3-1 mağlup ederek moral bulmuştu. Van temsilcisi geçtiğimiz hafta sonu ise, Kırklarelispor ile 1-1 berabere kalarak, haftayı 1 puanla kapatmıştı.

GRUPTA DİĞER MAÇLAR…

Vanspor'un grubunda 12 puanla ikinci sırada yer alan Karacabey Belediyespor sahasında Adıyaman FK'yı konuk ederken, yine aynı puanla üçüncü sırada yer alan Kocaelispor ise, Balıkesirspor'u ağırlayacak. Dördüncü sırada yer alan Serik Belediyespor sahasında Bucaspor 1928'i ağırlarken, beşinci sıradaki Zonguldak Kömürspor ise Diyarbekirspor deplasmanına gidecek. Ankara Demirspor sahasında son sıradaki Pazarspor'u misafir ederken, 1461 Trabzon FK ise deplasmanda Etimesgut Belediyespor ise kozlarını paylaşacak. Fethiyespor, GMG Kastamonuspor deplasmanına giderken, Sarıyer ise sahasında Kırklarelispor'u konuk edecek. Grubun son maçında Kırşehir Futbol Spor Kulübü ise, sahasında Uşakspor'u yenmeyi amaçlıyor.

Van Bölge Gazetesi