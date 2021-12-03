Vanspor, kupaya veda etti

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme maçında evinde konuk ettiği Zonguldak Kömürspor’u 1-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdıran ve Süper Lig ekibi Konyaspor ile eşleşen Vanspor, deplasmanda rakibine 3-1 mağlup oldu.

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayan zorlu mücadeleyi Emre Kargın, Mehmet Ali Akkor, Bersan Duran ve Eren Özyemişçioğlu hakem dörtlüsü yönetti.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme turu maçında İttifak Holding Konyaspor ve Vanspor karşılaşması, A Spor’dan canlı olarak yayınlandı.

CENTİLMENLİK ÖRNEĞİ...

Karşılaşmanın 33. dakikasında gelişen ev sahibi ekibin atağında Oğulcan topla hareket halindeyken sakatlandı ve kendini yere bıraktı, bu sırada FK'de üç oyuncu topun taca atılacağını düşünerek durakladı.

Rahmanovic ise boşta kalan topu alıp pozisyonu devam ettirdi ve ceza sahası içi sağ çaprazdan içeri çevirdiği top savunmada Barış Gök'e çarparak ağlara gitti.

Bu golün ardından İttifak Holding forması giyen oyuncular, FK'nin santrası sonrasında topa müdahale etmeyerek rakip oyunculardan Hamza Küçükköylü'ye kaleyi açtılar ve konuk ekibin bu golüyle durum 1-1 oldu.

İlk yarı 1-1sona erdi.

İkinci yarıya etkili başlayan Konyaspor, Alper Uludağ ve Amar Rahmanoviç ile skoru 3-1 yaptı.

Güçlü rakibi karşısında direnç gösteremeyen Vanspor, sahadan 3-1 ayrılarak kupaya veda eden taraf oldu.

Vanspor’un grubunda Afjet Afyonspor, Bodrumspor ve Ankaraspor rakiplerini mağlup ederek bir üst tura yükselirken, grupta Vanspor ile birlikte, Serik Belediyespor, Sarıyer, Hekimoğlu Trabzon ve Sakaryaspor da kupaya veda eden takımlar oldu.

vanbölgegazetesi