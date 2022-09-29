Vanspor, kupaya üçüncü turda katılacak
Vanspor FK, Ziraat Türkiye Kupası 3. turda katılacak. Temsilcimiz Vanspor FK ile birlikte hangi takımlarında katılacağı da belli oldu.
Geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası dördüncü tur maçında Süper Lig temsilcisi İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda karşılaşan temsilcimiz Silahtaroğlu Vanspor, sahadan 3-1’lik mağlubiyetle ayrılarak kupaya veda emişti. Temsilcimiz Vanspor FK, bu yıl Ziraat Türkiye Kupası'na 3. turda katılacak.
3.Turdan katılan takımlar
- Adana Demirspor
- Atakaş Hatayspor
- Bitexen Giresunspor
- Galatasaray A.Ş.
- Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.
- Kasımpaşa A.Ş.
- Yukatel Kayserispor
- Adanaspor A.Ş.
- Altaş Denizlispor
- Altay
- Altınordu
- Ankara Keçiörengücü
- Boluspor
- Çaykur Rizespor A.Ş.
- Gençlerbirliği
- Göztepe A.Ş.
- Manisa Futbol Kulübü
- Tuzlaspor A.Ş.
- Yeni Malatyaspor
- Yılport Samsunspor
- Anagold 24 Erzincanspor
- Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor
- Batman Petrolspor
- Bitexen Düzcespor
- Bucaspor 1928
- Çorum Fk
- Esenler Erokspor
- Fethiyespor
- İskenderunspor
- Silahtaroğlu Vanspor Fk
- 52 Orduspor Fk
- 68 Aksaray Belediyespor
- Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü
- Artvin Hopaspor
- Belediye Kütahyaspor
- Bursa Yıldırımspor
- Orduspor 1967 A.Ş.
- Yeni Mersin İdman Yurdu Futbol A.Ş.
- Yeşilyurt D.Ç. Ofspor
4.Turdan katılan takımlar
- Beşiktaş A.Ş.
- Corendon Alanyaspor
- Fraport Tav Antalyaspor
- Hangi Kredi Ümraniyespor
- İstanbulspor A.Ş.
- Mke Ankaragücü
- Vavacars Fatih Karagümrük
- Beyçimento Bandırmaspor
- Bodrumspor A.Ş.
- Erzurumspor Fk
- Eyüpspor
- Pendikspor Futbol A.Ş.
- Sakaryaspor A.Ş.
- 1461 Trabzon Fk
- Amed Sportif Faaliyetler
- Bayburt Özel İdarespor
- İsparta 32 Spor
- Sivas Belediyespor
- Tarsus İdman Yurdu
- Teco Karacabey Belediyespor A.Ş.
5.Turdan katılan takımlar
Arabam. Com Konyaspor
Demir Grup Sivasspor
Fenerbahçe A.Ş.
Medipol Başakşehir
Trabzonspor A.Ş.
HAVADİS
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|7
|16
|2. Galatasaray
|7
|16
|3. Başakşehir
|6
|14
|4. Beşiktaş
|7
|14
|5. Konyaspor
|7
|14
|6. Fenerbahçe
|6
|13
|7. Trabzonspor
|7
|13
|8. Kayserispor
|7
|12
|9. Gaziantep FK
|7
|11
|10. Kasımpaşa
|7
|9
|11. Alanyaspor
|7
|8
|12. Giresunspor
|6
|7
|13. Karagümrük
|6
|6
|14. Antalyaspor
|7
|6
|15. İstanbulspor
|6
|5
|16. Ankaragücü
|6
|4
|17. Sivasspor
|7
|4
|18. Ümraniye
|7
|2
|19. Hatayspor
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|6
|13
|2. Bodrumspor
|6
|11
|3. Keçiörengücü
|6
|11
|4. Boluspor
|5
|10
|5. Bandırmaspor
|5
|10
|6. Sakaryaspor
|6
|9
|7. Samsunspor
|6
|9
|8. Pendikspor
|6
|9
|9. Manisa FK
|5
|8
|10. Tuzlaspor
|6
|8
|11. Göztepe
|6
|8
|12. Adanaspor
|6
|7
|13. Rizespor
|5
|6
|14. Gençlerbirliği
|6
|6
|15. Altay
|6
|5
|16. Altınordu
|5
|3
|17. Erzurumspor
|5
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|6
|3
|19. Denizlispor
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|7
|18
|2. M.City
|7
|17
|3. Tottenham
|7
|17
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Fulham
|7
|11
|7. Chelsea
|6
|10
|8. Liverpool
|6
|9
|9. Brentford
|7
|9
|10. Newcastle
|7
|8
|11. Leeds United
|6
|8
|12. Bournemouth
|7
|8
|13. Everton
|7
|7
|14. Southampton
|7
|7
|15. Aston Villa
|7
|7
|16. Crystal Palace
|6
|6
|17. Wolves
|7
|6
|18. West Ham United
|7
|4
|19. Nottingham Forest
|7
|4
|20. Leicester City
|7
|1