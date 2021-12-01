Vanspor, kupada Konyaspor'a konuk oluyor

2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Vanspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme turunda Süper Lig ekibi İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele yarın saat 19.00'da başlayacak.

VAN'DA SPOR 01.12.2021, 09:01 01.12.2021, 09:25
Vanspor, kupada Konyaspor'a konuk oluyor

Ligde oynadığı maçlarda istediği sonucu elde edemeyen ve kötü günler geçiren Vanspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme turunda deplasmanda Süper Lig ekibi İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya geliyor.

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Vanspor, bir yandan da kupa mücadelesi veriyor. Kırmızı-Siyahlı ekip, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme turu maçında evinde konuk ettiği Zonguldak Kömürspor'u 1-0 mağlup ederek bir üst tura yükselmişti.

Kura çekimi neticesinde Vanspor'un dördüncü turdaki rakibi Süper Lig ekibi İttifak Holding Konyaspor olmuştu. Vanspor yarın İttifak Holding Konyaspor ile saat 19.00'da Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Vanspor açısından zorlu geçecek olan mücadelenin A Spor'dan naklen yayınlanacağı öğrenildi.

Öte yandan Vanspor'un grubunda bulunan 7 takım da kupada bir üst tura yükselmek için sahaya çıkacak. Kırmızı- Siyahlı ekibin grubunda lider Sakaryaspor, Hekimoğlu Trabzon, Sarıyer, Afjet Afyonspor, Bodrumspor, Serik Belediyespor ve Ankaraspor da zorlu rakiplerle karşı karşıya gelecek.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçları 30 Kasım, 1 ve 2 Aralık'ta oynanacak olan maçlarla tamamlanacak. Tek maç eleminasyon sistemine göre oynanacak olan mücadelelerde, rakibini mağlup eden taraf, bir üst tura yükselecek.

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda yarın saat 19.00'da başlayacak olan zorlu mücadeleyi, Emre Kargın, Mehmet Ali Akkor, Bersan Duran ve Eren Özyemişçioğlu hakem dörtlüsü yönetecek.

VANSPOR'UN GRUBUNDAKİ TAKIMLARIN KUPADA ZORLU SINAVI…

Vanspor'un grubunda bulunan 7 takım da kupada bir üst tura yükselmek için sahaya çıkıyor.

Dün oynanan ilk maçta Afjet Afyonspor, 1. Lig takımı İstanbulspor’u 3-2 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

 Bodrumspor ve Serik Belediyespor ise, güçlü takımlarla karşılaşmıştı. Bugün ve yarın oynanacak olan maçlarda ise Vanspor'un grubundaki takımlar bir üst tura yükselmek için sahaya çıkacak.

Bugün (Çarşamba) saat 13.00'te Ankaraspor, Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor deplasmanına giderken, saat 15.00'te ise Sarıyerspor ise Süper Lig'in bir başka ekibi olan Fatih Karagümrük ile mücadele edecek.

Yarın ise (Perşembe) Vanspor'un grubunda ikinci sırada yer alan Hekimoğlu Trabzon, saat 14.00'te 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'un misafiri olurken, saat 19.00'da Vanspor, Süper Lig ekibi İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak.

Günün son maçında ise Vanspor'un grubunda liderlik koltuğunda oturan Sakaryaspor, saat 21.00'de Süper Lig ekibi Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçlarında galip gelen taraf, bir üst tura yükselecek.

VanBölgeGazetesi

Yorumlar (1)
erbay 3 saat önce
konyaya en az 5 tane atarız,konyanın işi çok zor
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6. Bodrumspor 15 26
7. Afjet Afyonspor 15 25
8. Ankaraspor 15 25
9. Somaspor 15 25
10. Silahtaroğlu Vanspor FK 15 25
11. İnegölspor 15 21
12. Serik Belediyespor 15 20
13. Etimesgut Belediyespor 15 19
14. Diyarbekirspor 15 18
15. Turgutluspor 15 17
16. Sarıyer 15 12
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