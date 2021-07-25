Vanspor kongresi bir kez daha ertelendi
Bugün Van TSO’da gerçekleşen Vanspor olağanüstü kongresi, çoğunluk sağlanamadığı için, bir hafta sonraya ertelendi. Haftaya yapılacak kongrede de adayların çıkmaması halinde, Vanspor Futbol Kulübü Derneği feshedilecek.
Van Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda saat 14.00’te gerçekleşmesi planlanan olağanüstü kongre, çoğunluk sağlanamadığı için bir hafta sonraya ertelendi.
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