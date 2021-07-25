Vanspor kongresi bir kez daha ertelendi

Van Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda saat 14.00’te gerçekleşmesi planlanan olağanüstü kongre, çoğunluk sağlanamadığı için bir hafta sonraya ertelendi.

Önümüzdeki yapılacak olan kongrede yönetime aday çıkmaması halinde, Vanspor Futbol Kulübü feshedilebileceği belirtiliyor.

Detaylar gelecek...

