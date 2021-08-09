Vanspor kongresi 16 Ağustos'ta yapılacak

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Vanspor Kulübü'nde önümüzdeki hafta Pazartesi günü yeniden olağanüstü kongre gerçekleşecek.

Önceki hafta kulübün fesh olmaması için Servet Yenitürk ve yönetimi yeniden aday olmuş ve geçici yönetimin ortaya çıkmıştı.

Vanspor'da, gerçek yönetim kurulunun oluşturulması için, 16 Ağustos Pazartesi günü yeniden olağanüstü kongre yapılacak.

Geçen yıl olduğu gibi bu sezon da TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele edecek olan Vanspor, 16 Ağustos'ta yeniden olağanüstü kongresini gerçekleştirecek.

Geçtiğimiz hafta yapılan kongrede istifa eden Servet Yenitürk ile birlikte; Abdulkadir Çetin, Oktay Ukay, Suat Akman, Fatih Akdeniz, Yavuz Kuşan, Özer Polater, İbrahim Tektaş, Cafer Kanpolat, Türkay Özbey, Mehmet Kenan Bekleyen, Osman Çiçekel, Muhammet Çiftçi, Fahri Baştürk ve Mehmet Selim Öğünmez yeni yönetimin asil listesinde yer almıştı. Önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek olan yeni olağanüstü kongre ile gerçek yönetim kurulu üyelerinin belirleneceği ifade edildi.

16 Ağustos'ta Van Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilecek olan Vanspor olağanüstü kongresinde yeni yönetimde Delta Holding Yönetim Kurulu Başkanı Seyithan İzsiz, Dostluk Grubu Başkanı Mehmet Avcı, İkram Dinçer'in oğlu Akın Dinçer, Kimlik Mağazası ortaklarından Nasır Çetin gibi güçlü isimlerin yer alması bekleniyor.

Van Bölge Gazetesi: Bişar Ulutaş