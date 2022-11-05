Vanspor, Kocaelispor'a konuk oluyor

Önceki hafta deplasmanda karşılaştığı GMG Kastamonuspor'u 1-0 mağlup ederek, 5 haftalık galibiyet hasretine son veren ve geçtiğimiz hafta ise sahasında konuk ettiği Ankara Demirspor'u 1-0 mağlup eden Vanspor, bu çıkışını bugün oynayacağı Kocaeli maçında da sürdürmek istiyor. Bugün saat 14.00'te oynayacağı zorlu mücadelenin hazırlıklarını hafta boyunca yoğun bir tempoda sürdüren Van temsilcisi, zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor.

Ligde oynadığı 12 maçta, 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Kırmızı- Siyahlılar, deplasmanda oynayacağı zorlu maçı kazanarak, puanını 20'ye yükseltmek istiyor. Hafta boyunca Teknik Direktör Ümit Bozkurt sorumluluğunda Şahabettin Özarslaner Spor Tesisleri'nde Kocaelispor maçının hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdüren Vanspor, zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılmayı amaçlıyor.

Van temsilcisi bugün oynayacağı zorlu maçı kazanarak, bir sonraki hafta sahasında karşılaşacağı Kırşehir Futbol Spor Kulübü maçı öncesi moralini üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor. Kocaeli Stadyumu'nda bugün saat 14.00'te oynanacak olan zorlu mücadeleyi, Volkan Okur, Necmi Demir, Caner Eroğlu ve Doğukan Yıldırım hakem dörtlüsü yönetecek.

GRUPTA KIRAN KIRANA MAÇLAR…

Öte yandan Vanspor'un grubunda 25 puanla liderlik koltuğunda bulunan İskenderunspor, Ankara Demirspor deplasmanına giderken, 26 puanla üçüncü sırada yer alan Karacabey Belediyespor ise, Etimesgut Belediyespor deplasmanında puan veya puanlar arayacak. 26 puanla dördüncü sırada yer alan Bucaspor 1928, sahasında Fethiyespor'u konuk ederken, 20 puanlı 1461 Trabzon FK ise, Sarıyer deplasmanına gidecek.

Serik Belediyespor, sahasında Adıyaman FK'yı konuk ederken, Kırklarelispor ise, deplasmanda Balıkesirspor ile kozlarını paylaşacak. Zonguldak Kömürspor, Kırşehir Futbol Spor Kulübü deplasmanına giderken, GMG Kastamonuspor ise sahasında Diyarbekirspor'u misafir edecek. Gruptaki diğer maçta, Uşakspor, son sıradaki Pazarspor'u konuk edecek.

Van Bölge Gazetesi