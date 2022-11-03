Vanspor, Kocaelispor'a bileniyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Vanspor, Cumartesi günü deplasmanda konuk olacağı Kocaelispor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Kırmızı- Siyahlı takım, zorlu deplasmandan 3 puanla dönmeyi hedefliyor

VAN'DA SPOR 03.11.2022, 08:47
Vanspor, Kocaelispor'a bileniyor

Önceki hafta deplasmanda karşılaştığı GMG Kastamonuspor'u 1-0 mağlup ederek, 5 haftalık galibiyet hasretine son veren ve geçtiğimiz hafta ise sahasında konuk ettiği Ankara Demirspor'u 1-0 mağlup eden Vanspor, bu çıkışını zorlu Kocaeli deplasmanında da sürdürmek istiyor. Cumartesi günü saat 14.00'te oynayacağı zorlu mücadelenin hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdüren Van temsilcisi, zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor.

Ligde oynadığı 12 maçta, 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Kırmızı- Siyahlılar, Cumartesi günü saat 14.00'te deplasmanda oynayacağı zorlu maçı kazanarak, puanını 20'ye yükseltmek istiyor. Teknik Direktör Ümit Bozkurt sorumluluğunda Şahabettin Özarslaner Spor Tesisleri'nde Kocaelispor  maçının hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdüren Vanspor, zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılmayı amaçlıyor.

Önceki hafta GMG Kastamonuspor karşısında aldığı galibiyetle kötü gidişata son veren ve haftalar sonrası galibiyetle tanışan Ümit Bozkurt'un öğrencileri, bu çıkışı Ankara Demirspor karşısında da sürdürmüştü. Van temsilcisi Cumartesi günü oynayacağı zorlu maçı kazanarak, bir sonraki hafta sahasında karşılaşacağı Kırşehir Futbol Spor Kulübü maçı öncesi moralini üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor. Zorlu mücadele Cumartesi günü saat 14.00'te Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak.

GRUPTA DİĞER MAÇLAR…

Vanspor'un grubunda 25 puanla liderlik koltuğunda bulunan İskenderunspor, Ankara Demirspor deplasmanına giderken, 26 puanla üçüncü sırada yer alan Karacabey Belediyespor ise, Etimesgut Belediyespor deplasmanında puan veya puanlar arayacak. 26 puanla dördüncü sırada yer alan Bucaspor 1928, sahasında Fethiyespor'u konuk ederken, 20 puanlı 1461 Trabzon FK ise, Sarıyer deplasmanına gidecek.

Serik Belediyespor, sahasında Adıyaman FK'yı konuk ederken, Kırklarelispor ise, deplasmanda Balıkesirspor ile kozlarını paylaşacak. Zonguldak Kömürspor, Kırşehir Futbol Spor Kulübü deplasmanına giderken, GMG Kastamonuspor ise sahasında Diyarbekirspor'u misafir edecek. Gruptaki son maçta, Uşakspor, son sıradaki Pazarspor'u konuk edecek.

Van Bölge Gazetesi

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