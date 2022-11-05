Vanspor, Kocaelispor'a 4-2 mağlup

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Van temsilcisi, ligin 13. haftasında deplasmanda konuk olduğu Kocaelispor'a 4-2 mağlup olarak, haftayı puansız kapattı. Kocaelispor ise aldığı galibiyetle ilk kez liderlik koltuğuna oturdu. Evi sahibi Kocaelispor, Fırat Gül teknik sorumluluğunda sahaya; Gökhan Değirmenci, Yalçın Kılınç, Dıogo Aleksis Özçakmak, Cem Ekinci, Yusuf Cihat Çelik, Okan Eken, Tayfun Aydoğan, İlyas Kubilay Yavuz, Atila Turan, Mehmet Sak ve Samet Ali Kaya onbiri ile çıktı.

Vanspor ise, Ümit Bozkurt teknik sorumluluğunda sahaya; Haydar Yılmaz, Miraç Acer, Uğur Adam Gezer, Alihan Kubalas, Erkul Küçük Muhsin Yıldırım, Barış Sağır, Muhammed Ali Doğan, Hasan Bilal, Emrah Tacir ve Uğur Can onbiri ile çıktı. Kocaeli Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı, Volkan Okur, Necmi Demir, Caner Eroğlu ve Doğukan Yıldırım hakem dörtlüsü yönetti.

24. dakikada gelişen Kocaelispor atağında, top savunmada Erkul'un eline çarpınca, hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Tayfun, fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi. 35. dakikada gelişen ev sahibi takım 35. dakikada Cem Ekinci ile farkı 2'ye çıkardı. Başka önemli atak olmayınca ilk yarı ev sahibi Kocaelispor’un 2-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Vanspor ikinci yarının başında Muhammed Ali Doğan'ın attığı golle skoru 2-1 yaptı. 58. dakikada Kocaelispor'da Samet durumu 3-1 yapan golü kaydetti. 82. dakikada Kocaelispor, Beykan'ın golüyle 4-1 öne geçti. 87. dakikada Vanspor Barış Sağır'ın golüyle farkı 2'ye indirdi: 4-2 Vanspor aldığı mağlubiyetle 11. sıraya gerilerken, Kocaelispor 30 puanla liderlik koltuğuna oturdu.

Van Bölge Gazetesi